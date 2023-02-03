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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ориентировщики Всеволожского района взяли награды первенства и чемпионата СЗФО

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С 23 по 27 января в Республике Карелия проходило первенство и чемпионат Северо-Западного Федерального округа по лыжному ориентированию. За медали боролись сильнейшие спортсмены Санкт-Петербурга, Республик Карелия и Коми, Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей.

В составе сборной Ленобласти выступали и лучшие ориентировщики Всеволожского района. Для них эти соревнования стали отборочными в финальную часть Зимней спартакиады молодёжи.

Соревнования проходили в лыжных дисциплинах – спринт, лонг (удлиненная дистанция) и 3-этапная эстафета. По итогам первенства воспитанник Всеволожского Центра физической культуры и спорта Павел Теперев (тренер А.П. Баркалова) завоевал «золото» в составе сборной ЛО и бронзовую медаль в личной гонке на дистанции спринт. Ольга Бородулина в составе команды 47 региона заняла второе место в эстафете.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

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