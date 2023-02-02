Всеволожский клуб боевых искусств «Сатори» завоевал 96 медалей

В Физкультурно-оздоровительном комплексе посёлка имени Морозова 29 января был проведён Кубок и первенство Всеволожского района по виду спорта восточное боевое единоборство, организованный администрацией района и Федерацией восточных боевых единоборств «Кобудо» Ленинградской области.

Поскольку соревнования были посвящены 79-летию полного снятия блокады, все призёры получили в подарок буклеты с историй блокадного Ленинграда, а президент Федерации восточных боевых единоборств «КОБУДО» Ленинградской области Юрочкин В. В. рассказал интересные истории о беспримерном подвиге защитников города.

В соревнованиях приняли участие почти 300 спортсменов из Всеволожского района, а также представители из разных уголков Ленинградской области. Первое место по медалям занял Всеволожский клуб боевых искусств «Сатори»; спортсмены завоевали 96 медалей (39 золотых, 32 серебряных и 25 бронзовых).

Отметим, что данный вид спорта при активной поддержке отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района (начальник отдела Ларионова Е.В.) динамично развивается во Всеволожском районе уже более 10 лет. В этом году открылись ещё два спортзала в Доме культуры п. Рахья и в школе «Вертоград» города Всеволожска, где проходят тренировки с детьми по данному направлению. Новички уже попробовали свои силы на ковре.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО