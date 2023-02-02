В минувшую среду, 1 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом Всеволожский район. В поездке главу региона сопровождали депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, заместители председателя областного правительства, а также представители администрации во главе с руководителями района Вячеславом Кондратьевыми и Андреем Низовским.

В самом начале встречи, в Мурино, на площадке «НПО «Поиск», состоялось совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Ленинградской области. Это одно из важных предприятий с легендарной историей, уникальными технологиями и большими перспективами.

– Важной задачей государства в текущих условиях является стабильная работа ОПК, – отметил Александр Дрозденко. – На некоторых предприятиях заказы выросли в десять раз! Государством поставлена высокая планка для выполнения нужных объёмов в жестко обозначенные сроки. Это требует от предприятий дополнительных серьезных ресурсов, в том числе кадровых. К процессу поиска трудовых резервов подключатся службы занятости региона. Они предлагают свои варианты решения этого важного вопроса. Пополнить потребность в специалистах некоторые предприятия могут путём повышения квалификации своих сотрудников за счёт средств областного бюджета в рамках программы опережающего профессионального обучения. Такая система работает для тех, кто модернизирует или реализует инвестиционные программы в этой сфере.

После совещания кортеж губернатора двинулся в сторону Токсовского центра образования имени Героя Советского Союза Петрова В. Я. Здесь глава региона проинспектировал детский сад после реновации, рассчитанный на 245 мест. После дошкольного учреждения делегация посетила Молодежный центр в Токсово.

В дошкольном отделении на ул. Дорожников, д. 26 проведена реконструкция в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области». В здании осуществлена замена всех инженерных систем, произведён косметический ремонт помещений и подвала, кровли, сделан вентилируемый фасад. Установлены все необходимые системы обеспечения безопасности для пребывания детей в детском саду. Учреждение оснащено современной мебелью, технологическим оборудованием, мягким инвентарем, приобретены средства обучения и воспитания, игры и игрушки.

В Токсово Александр Юрьевич не мог не заглянуть на обновленный вокзал, который открылся после масштабной реконструкции. Объект восстановили за полтора года. Это здание – историческое сооружение. Вокзал построили ещё до Великой Октябрьской социалистической революции.

– Не скрою, новые реставраторы к вопросу нового внешнего облика здания подошли с умом, – поделился губернатор впечатлениями от увиденного. – Они сохранили исторический бутовый фундамент, восстановили деревянные стены и оригинальный размер павильона, каким он был задуман и построен 105 лет назад. Строителям удалось сохранить исторический облик и при этом оснастить современным оборудованием. В залах ожидания площадью 125 квадратных метров установлены современные системы вентиляции и пожаротушения.

Следующим объектом большого визита стал осмотр строительства административного здания для нужд Средней школы № 4 в городе Всеволожске.

– Новая пристройка – большое для нашего учебного заведения – признается директор Валерий Первутинский. – В структуру школы входят два отдельно стоящих здания. Основное здание находится на улице Александровской, 86, а структурное отделение № 2 – на улице Шишканя, 2А. В нашей школе созданы все условия для изучения как обязательных дисциплин, так и дополнительных предметов. Это значит, что процесс обучения для школьников не только интересный, но и максимально комфортный.

А.Ю. Дрозденко предложил в новом двухэтажном здании пристройки разместить учащихся начальных классов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, в сентябре 2023 года планируется ввести двухэтажную пристройку к основному зданию. Здесь будут размещены помещения для охраны и приёма пищи, гардероб, комната для занятий физической культурой и два учебных кабинета. На втором этаже разместятся кабинеты администрации школы, логопеда, педагога-психолога и 4 учебных кабинета. Планируется сформировать 5 классов общей численностью 125 человек.

Впечатлил губернатора глубоководный бассейн в деревне Кальтино. Его строительство началось в 2017 году. Официальное открытие самого глубокого бассейна в России состоялось летом 2022 года. Общий объём бассейна составляет 2,5 тысячи м3, глубина – 30 метров. В бассейне 5 плавательных дорожек на 25 метров глубиной от 1,25 м до 4,5 м.

Подводные зоны для исследования глубины расположены на 3 уровнях: «Затонувший город» на глубине 2 – 10 метров, «Гигантская шахматная доска на глубине» 6,5 метра и «Глубоководная шахта» глубиной 30 метров. В бассейне работает секция аквааэробики, детская группа по плаванию, игра «Водное поло». Здесь можно пройти обучение плаванию от начальной подготовки до интенсива. Количество занимающихся составляет около 600 человек.

Последней точкой рабочего визита стал осмотр бассейна после ремонта в Средней школе № 6 с углубленным изучением отдельных предметов города Всеволожска. Сегодня здесь обучается 1809 детей. Учебные классы оснащены современной мебелью и средствами воспитания и обучения для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами, все кабинеты оснащены мультимедийными установками. В школе имеются 3 спортивных зала, в том числе тренажерный зал, бассейн.

В 2022 году школа заняла 7-е место в рейтинге лучших школ Ленинградской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошла в ТОП 10 школ Ленинградской области по итогам Всероссийской Открытой олимпиады по числу победителей и призеров.

В прошлом году был проведен текущий косметический ремонт бассейна в школе на сумму более 19 млн рублей: заменены окна, двери, кафельное покрытие стен и пола.

– День был насыщенным, – откровенно признался Александр Юрьевич. – Всеволожский район развивается. Начался день с серьезного совещания, посвященного развитию оборонно-промышленного комплекса.

Два года назад я дал три поручения по Токсово: отремонтировать детский сад, вокзал и Молодежный центр. Все задачи выполнены. Отдельное спасибо руководству Октябрьской железной дороги, которое услышало моё предложение.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы ВМР