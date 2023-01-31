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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская библиотека приглашает творческих людей к сотрудничеству

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МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» готова к сотрудничеству с творческими людьми и организациями для проведения на площадках библиотек района лекций, мастер-классов и иных просветительских, культурных и образовательных мероприятий.

На базе Всеволожской библиотеки проходят презентации книг и авторские вечера, открытые уроки на разную тематику и тематические выставки, кинопоказы и мастер-классы. Сотрудники учреждения всегда открыты для предложений и творческих идей.

Подробнее о сотрудничестве по тел.: 8(813-70) 312-28. Также можно прислать предложения на эл. почту: vsevbibl@ufmbler.ru

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