Всеволожская библиотека приглашает творческих людей к сотрудничеству

МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» готова к сотрудничеству с творческими людьми и организациями для проведения на площадках библиотек района лекций, мастер-классов и иных просветительских, культурных и образовательных мероприятий.

На базе Всеволожской библиотеки проходят презентации книг и авторские вечера, открытые уроки на разную тематику и тематические выставки, кинопоказы и мастер-классы. Сотрудники учреждения всегда открыты для предложений и творческих идей.

Подробнее о сотрудничестве по тел.: 8(813-70) 312-28. Также можно прислать предложения на эл. почту: vsevbibl@ufmbler.ru