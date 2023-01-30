Жители Всеволожского района приняли участие в марафоне «Дорога жизни»

29 января прошел очередной марафон «Дорога жизни», посвященный 79-летию снятия блокады Ленинграда.

В 1970 году, когда он впервые стартовал, по Дороге жизни бежало всего пять человек во главе с знаменитым марафонцем Григорием Калгашкиным, а сегодня его приверженцами стали около 4 000 жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 21 января Григорию Ивановичу исполнился 91 год и он, по традиции, дал старт и этому забегу.

Участники бежали дистанции один, пять и 42,2 км. Кроме того, 5 километров прошли любители северной ходьбы, среди которых были и блокадники. В организации и проведении спортивного праздника помогали более 100 волонтеров.

Славную традицию поддержали около 350 жителей Всеволожского района. Среди них представители трудовых коллективов образовательных, государственных и коммерческих организаций. Каждый дошедший до финиша получил памятную медаль. В фудзоне расположилась полевая кухня, где все желающие могли подкрепиться гречневой кашей и согреться горячим чаем.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА