Ветераны Всеволожского района побывали в Кобоне

В День прорыва блокады Ленинграда делегация из Всеволожска посетила Музей «Кобона: Дорога жизни». Здесь гостей ждали познавательный экскурс в историю поселка и концертная программа.

По дороге в Кобону

18 января, в то время как во всех знаковых местах земли ленинградской проходили массовые праздничные мероприятия, посвященные прорыву блокадного кольца, в тихой деревне Кобона Кировского района жизнь шла своим чередом. Здесь не ждали президента и других высоких гостей. И только местный музей, свято храня славную память о событиях 80-летней давности, готовился к приему немногочисленных посетителей. 15 членов Всеволожской общественной организации «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни», во главе со своим председателем Еленой Фроловой, спешили в то место, откуда 22 ноября 1941 года в осажденный Ленинград по льду Ладоги пошли первые обозы. Около двух часов в дороге в Кобону всеволожцы вспоминали историю той страшной войны, рассуждали о событиях сегодняшних, и слушали рассказы о суровых блокадных годах живых свидетелей – блокадниц Татьяны Коробковой и Натальи Кулик.

– Когда началась Великая Отечественная война, мне было 4 года. И я мало что видела и помню, кроме того, что было голодно и холодно, – вспоминает Наталья Михайловна, – а в августе 1942 года меня, двоих моих братьев, маму и бабушку эвакуировали из осажденного города. Нас переправляли через Ладогу на барже. Вокруг все рвалось и грохотало, брызги от взрывов поднимались ввысь на насколько метров, баржу качало так, что на нас падали какие-то тюки. А бабушка, прижав меня к себе, успокаивая, приговаривала, что брызги – это фонтаны, а взрывы вокруг – это салют. Так или иначе, мы добрались до берега и высадились в Кобоне. Потом нас погрузили в товарные вагоны, и состав отправился на восток. По необходимости поезд останавливался среди полей. Несколько раз пережили налет немецких самолетов, кое-кто отставал от эшелона. Я это понимала по тому, что с каждым днём в вагоне становилось всё просторнее. Так мы доехали до самого Барнаула и вернулись в Ленинград только после окончания войны.

Маленькая деревня с большой историей

Гостей музея встречал его директор Александр Дмитриев со своими коллегами а также девушки из вокального ансамбля Елизаветы Винс, приехавшие сюда из Санкт-Петербурга. Любопытно было наблюдать за сельскими учениками, приехавшими из Суховской школы, которые с интересом рассматривали панораму и экспонаты музея.

– В школе мы часто обсуждаем с ребятами темы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в частности. Сейчас для этого введен специальный предмет – «Разговор о важном». Очевидно, что эта тема волнует детей и не оставляет равнодушными. Конечно, сейчас нам сложно представить и глубоко прочувствовать все ужасы тех событий, но слезы на глазах мальчишек и девчонок говорят о том, что их это тоже волнует, -отметила преподаватель русского языка и литературы Суховской СОШ Мария Панкратьева.

И вот гости расселись по стульям и скамейкам и, затаив дыхание, ждали начала мероприятия, посвященного 80-летию прорыва блокады. К знаменательной дате работники музея подготовили небольшой фильм о Кобоне военных лет, блокадном Ленинграде и великой битве воинов Ленинградского и Волховского фронтов, которые 18 января 1942 года, соединившись, прорвали кольцо блокады. А Александр Дмитриев прочёл лекцию о том, что происходило в довоенной и военной Кобоне. Он рассказал:

– В годы Великой Отечественной войны наша деревня стала главной базой и перевалочным пунктом, связывающим осажденный Ленинград с Большой землей. Первый санный обоз из 360 упряжек лошадей вышел из Кобоны 18 ноября 1941 года. А 22 ноября по неокрепшему льду Ладоги отсюда тронулась первая колонна из 60 машин, которая доставила в голодавший Ленинград всего 33 тонны муки. Автомобильная дорога № 101, названная Дорогой жизни, протяженностью 308 км, начиналась восточнее Тихвина, у станций Заборье и Подборовье. Наиболее трудным участком пути был 30-километровый отрезок по Ладожскому озеру от Кобоны до Осиновца, который находился всего в 10 км от линии фронта.

К празднику и песни

После интересного рассказа Александра Дмитриева гостей приветствовали девушки ансамбля Елизаветы Винс. Они исполняли песни патриотической тематики собственного сочинения и известных авторов. Юлия Пинчукова, Мария Пастухова, Ольга Анучина и руководитель творческого коллектива подарили зрителям настоящую концертную программу. Больше часа исполнители радовали зрителей своими голосами и песнями. В перерыве гости ознакомились с экспозицией всего музея, в том числе с залом памяти знаменитого поэта, уроженца Кобоны Александра Прокофьева.

Немного отдохнув и отведав чая, приготовленного гостеприимными сотрудниками Музея «Кобона: Дорога жизни», гости снова расселись по местам. На этот раз они услышали волнующий душу рассказ блкокадницы Татьяны Коробковой. Жительница Всеволожска давно сотрудничает с музеем и передала ему в дар немало личных вещей блокадного периода. В этот раз она подарила письма с фронта, которые присылали близкие её маме. Татьяна Александровна родилась в Ленинграде 12 августа 1942 года и прожила в блокадном городе всю войну.

– Конечно, я была ребенком, и то, что я сейчас знаю о нашей жизни во время блокады, я слышала от мамы. По маминым рассказам, нам удалось выжить только благодаря доброте и отзывчивости людей, которые помогали в это трудное время. Чтобы как-то выживать, ей приходилось работать, и летом она оставляла меня одну на подоконнике нашей квартиры, располагавшейся на первом этаже, надеясь, что случайные прохожие присмотрят за мной и помогут. В то время было много брошенных младенцев. Молодые мамы, голодая сами, часто отказывались от новорождённых детей. В блокадном Ленинграде была создана специальная служба, сотрудники которой искали оставленных детей и доставляли их в детские дома, – рассказала Татьяна Коробкова.

После трогательной истории блокадницы в музее вновь зазвучали песни. Те, кто знал слова, подпевали солисткам. Мероприятие закончилось коллективным фотографированием на память. А делегацию из Всеволожска ждали ещё два исторических места Кобоны. После музея группа отправилась к берегу Ладоги, где всеволожцы возложили цветы к памятнику водителям, перевозившим грузы по ледовой трассе. Закончилась экскурсия посещением местного православного храма.

Автор Александр СОРОКИН

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