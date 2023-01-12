Наставник в помощь

Очередной календарный год в России объявлен Годом наставника и педагога. Это говорит о признании высокого статуса учителей и о важности той работы, которую они проводят. Целый ряд поручений, данных Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на повышение престижа профессии учителя, на социальную поддержку учителей, изменение подходов к их профессиональному росту.

Навыки и закавыки

«Всеволожские вести» побеседовали с руководителем регионального отделения «Наставники России» Аллой Левиной и узнали о задачах предстоящего года. Отметим, что недавно за активную работу Алла Николаевна получила благодарность от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова с подписью мэтра.

– Ушёл Год культурного наследия, уступив его наставникам и педагогам.

– На мой взгляд, это очень актуально. Наша страна богата талантами. Россию по праву считают колыбелью всемирной культуры. Литераторы, композиторы, художники, представители творческих профессий, науки и других сфер – наше гениальное наследие. Вся планета «взахлеб» читает произведения Пушкина, Достоевского, Толстого, слушает музыку Чайковского, Прокофьева и восхищается другими нашими гениальными людьми. Все они – культурный код и гордость нации. Но нельзя забывать, что за каждым одаренным творчески гением стоит наставник и педагог.

Кроме того, 2023 год в Ленинградской области пройдет под знаком Команды знаний. Сейчас в системе образования задействовано большое количество разных специалистов, в том числе педагогов дополнительного образования. Поэтому, мне кажется, этот год ещё сильнее сплотит и объединит всех тех, кому не все равно, что ждёт наших детей, подрастающее поколение. Ведь за всеми яркими победами на олимпиадах и в различных конкурсах, помимо таланта самих детей, есть окружение, которое вместе с родителями сумело направить ребенка на правильный путь.

– Недавно была статья о том, что американские эксперты внимательно изучали успехи СССР в сферах образования и науки. Их поразило, как после страшных военных потерь страна быстро оправилась и отправила человека покорять космос…

– Все благодаря советской системе образования. Оно было приоритетным направлением развития в СССР. К сожалению, в начале 90-х вместо того чтобы приумножить лучшие традиции, эту отрасль пытались уничтожить. Как показало время, заимствованные у других стран стандарты совершенно не отвечают желаниям и требованиям россиян. Советское образование – наше наследие, которое мы должны вернуть, добавляя новые традиции. Ведь дети наше будущее. От них зависит, что нас ждет. Вряд ли кто возразит, что образование, которое получает каждый из нас, это капитал страны в целом. Педагоги не просто дают знания, а ученики не просто грызут гранит наук. Вместе они создают будущее страны. Очень радует внимание, которое уделяется работникам системы образования со стороны правительства Ленинградской области.

– Как только за последние годы не старались дискредитировать педагогов. Нашумевший проект «Наша Russia» и пародия Сергея Светлакова на образ учительницы элитной школы – корыстолюбивой Снежаны Денисовны – вместо смеха у меня всегда вызывала мурашки по коже. Ехидная, с противной улыбкой, она просто нервировала…

– Так это глобальные последствия разрушения советской системы образования, если брать шире – «десоветизация». Достаточно отметить, что только недавно из Закона об образовании убрали слово «услуга». Вот такая закавыка. Как можно было назвать систему образования услугой?!

Знаете, в одном из интеллектуальных телешоу ведущий произнес: «Это то, что большинство получают, многие передают и лишь немногие имеют». Игрокам предстояло угадать, о чем идёт речь. Версии предлагались самые разные – от счастья до наследства. А ответ прост: образование. Ничего не хочу сказать против представителей разных сфер, но педагог – это призвание. Учителя в большинстве искренне любят детей и желают только добра. Они учат мыслить, много лет терпеливо ведут наших детей к вершинам. Благодаря им уроки самые интересные и увлекательные, а перемены – шумные и веселые.

Кумиры нашего времени

– Говорят, ребёнок – это одновременно сто масок от наивной или надменной до ласковой или мрачной. До поры до времени он может затаиться и не проявлять своих отрицательных качеств, но при определенных условиях способен забурлить, и тогда поведение его будет непредсказуемым.

– И здесь многое зависит от наставников. Некоторые дети смотрят на своих педагогов или тренеров как на кумиров. Они для них, как звезды. Могу сказать, что педагоги Ленинградской области – наша гордость. Они могут вовремя найти нужные слова и поддержать детей в сложных ситуациях. Учителя советской закваски воспитывали взаимопонимание, уважение друг к другу. К сожалению, из западной системы образования мы переняли, в основном, не все самое хорошее. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Наконец осознали, что потеряли. Сейчас стараемся вернуться к истокам.

– Порой педагоги старой закваски не приемлют реформ и боятся их как черт ладана… Как привлечь молодёжь в школы?

– Взрослым наставникам необходимы мудрость и терпение, а молодому поколению нужно проявить уважение, внимательность и умение слышать. Наставничество должно быть построено на доброте, взаимопонимании. Знаете, недавно нам поступил запрос из одной школы. Там понадобился психолог, чтобы восстановить здоровую атмосферу и преемственность поколений…

Если говорить о поддержке молодых учителей, то каждый начинающий специалист, приходящий работать в школу, нуждается в поддержке старших товарищей – тех, кто максимально быстро поможет ему достичь высокого профессионального уровня. Здесь сложно обойтись без помощи педагогов-наставников. Без них процесс погружения молодого учителя в профессиональную деятельность может затянуться и на пять лет, как это бывало раньше. Нынешние учителя благодаря институту наставничества этот отрезок преодолевают в полтора-два раза быстрее, что позволяет им погрузиться во все премудрости школьной жизни и быстро приходить к достижению новых вершин своего педагогического будущего.

– А какая она, новая поросль?

– Это ребята с потрясающим образованием. Благодаря хорошим педагогам наши дети знают больше, чем мы. Учителя из Ленинградской области держат марку, побеждая на всероссийских конкурсах. В числе лучших и система дополнительного образования. А сколько у нас олимпиадников!

Очень хочется верить, что 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника, внесёт свои положительные коррективы в этот вопрос – учителя, педагоги, наставники смогут уделять меньше времени бумажной работе, которой с каждым годом становится все больше, и вместо этого освободившееся время посвящать именно воспитательным мероприятиям. Например, совместным походам с учениками и подопечными в музеи, различные культурные организации города, что послужит прекрасным дополнением к формированию у молодежи хорошего уровня культуры.

– Дайте определение современному наставнику!

– Это человек-зажигалка, генератор идей. Например, такой можно назвать руководителя театральной студии «Люди и куклы» Диану Юрьевну Могильниченко. Она работает во Всеволожском Дворце творчества в режиме 24/7. Эта энергичная женщина ведет суперактивный образ жизни, заряжает всех своей энергией и хочет осчастливить всех.

– Алла Николаевна, хотелось бы узнать о Ваших планах…

– Хочу сказать, что мы работаем не одни, а с командой «МЫ ВМЕСТЕ», представителями Общественной палаты Ленинградской области. Наша задача приложить усилия, чтобы помочь детям мобилизованных и участников СВО. Нельзя дать им потеряться в обществе.

Беседу вела Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА