Мужская команда Всеволожского района стала обладателем Кубка Ленобласти по мини-футболу

Турнир на Кубок Ленинградской области стартовал в ноябре. Честь нашего района отстаивала команда «ВМР ЛО». Всего девять команд боролись за победу на различных площадках спорткомплексов области.

В самом первом матче всеволожские футболисты, встретившись с ФСЦ «Волхов», закончили игру с ничейным счетом 3:3, что расценивают как неудачу. Второго соперника – «WebMAX» из Кировска всеволожские спортсмены обыграли с разгромным счетом 9:0. Далее соперниками «ВМР ЛО» были команды «Ладога» из Новой Ладоги (матч закончился со счетом 4:0 в нашу пользу) и «Фаворит» из Выборга, игра с которым принесла нам победу со счетом 9:6. Дойдя без поражений до четвертьфинала, футболистов «ВМР ЛО» ждали игры «на вылет», с тремя претендентами на Кубок.

Первым соперником для нас оказалась команда «Большая Вруда» из Волосовского района. Встреча закончилась победой со счетом 5:3. В полуфинале наших спортсменов ждала «битва» с главным противником, обладателем Кубка ЛО 2021 года – командой «Луга» из Луги. Это был тяжелейший матч, где всеволожцы победили с перевесом в один мяч (2:1). В решающей финальной игре наши футболисты встретились с командой «Сборная ГМР» из Гатчинского района. Здесь нас также ждала победа со счетом 6:2. По итогам всех матчей лучшим игроком турнира признан Дмитрий Медведев, а Иса Дрбоев, забивший 10 голов в ворота соперников, назван лучшим бомбардиром.

Александр СОРОКИН

Фото футбольного клуба ВМР ЛО