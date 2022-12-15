Всеволожский Мультицентр меняет отношение работодателей к людям с ОВЗ

На днях в рамках реализации проекта «Открыто для всех» представители Агентства стратегических инициатив посетили Мультицентр социальной и трудовой интеграции Ленинградской области.

– Этот уникальный опыт нужно передавать в каждый субъект РФ, – заметил директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко. – Жаль только, что руководителя учреждения нельзя клонировать! Неправда, что незаменимых людей нет. Не секрет, что порой одних заменяют не так, других заменяют не те. Вот и в нашем случае. Для того чтобы тиражировать опыт, нужны именно такие «зажигалки», как Ирина Григорьевна Дрозденко. Она делает невозможное, чтобы развенчать популярный миф о том, что люди с ОВЗ и инвалиды не имеют права на труд. Работа, интеграция и адаптация необходимы всем.

Отношение к людям с инвалидностью меняется, а это главный показатель зрелости общества.

– Эффективность нашей модели определена рациональным подходом к организации процесса профподготовки, опирающегося на три ключевых принципа: целевого набора, профессионального соответствия, индивидуального подхода, – говорит Ирина Дрозденко. – В нашем регионе существует острый дефицит профессий сферы ручного, маломеханизированного труда, который ранее восполняли иностранные рабочие. В настоящее время мы закрываем нашими выпускниками потребности нескольких муниципальных образований.

– Нет такого понятия, как ограниченные возможности, – говорит владелец типографии Евгений Быков. – Любой недостаток можно превратить в преимущество. У меня работают выпускники Мультицентра. Ребята держатся за свои рабочие места. Что касается качества, то они выполняют работу не хуже, а по ряду параметров даже лучше. Приведу пример. Недавно у нас был большой заказ на изготовление открыток из мелких деталей, которые нужно скреплять вручную. Обычно на сбор такой открытки уходит 15 минут, но наши сотрудники с аутизмом справлялись за три. Представляете, в пять раз быстрее!

Мы часто говорим об ограниченных возможностях, но забываем о преимуществах.

– Знаете, когда помогаешь кому-то, душа поёт от положительных эмоций, – рассказывает руководитель одной из клининговых компаний Евгений Иванов. Он пять лет сотрудничает с Мультицентром, выпускники которого успешно работают в компании. – Я чувствую огромную радость за тех ребят, которые получили работу. А ещё хочу поблагодарить Всеволожский центр занятости. Благодаря прекрасным сотрудникам удалось решить все вопросы по трудоустройству людей с ОВЗ.

– Выпускники, которые у нас работают, прекрасно интегрировались в коллектив, – делится своим опытом директор одной из всеволожских сетей быстрого питания Элина Пакканен. – Безусловно, сначала были некоторые сомнения. Но потом оказалось, что это не так.

Завершением мероприятия стало торжественное подписание Национального инклюзивного договора Мультицентра социальной и трудовой интеграции с Агентством стратегических инициатив.

В рамках своей деятельности Мультицентр намерен совершенствовать и популяризировать модель, направленную на комплексное сопровождение граждан с инвалидностью в рамках профессионального образования и последующего трудоустройства. Так, в 2023 году планируется создание центра адаптивной физической культуры, а также открытие второго дома сопровождаемого проживания.

Фото пресс-службы Мультицентра социальной и трудовой интеграции