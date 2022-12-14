Губернатор Ленинградской области посетил город Сертолово

Во вторник, 13 декабря, в актовом зале Сертоловской СОШ № 3 в ЖК «Новое Сертолово» губернатор Ленинградской области Алексендр Дрозденко встретился с депутатами Законодательного собрания. На мероприятии присутствовали: председатель ЗакСа Сергей Бебенин, областной депутат Герой России Алексей Махотин, глава Сергей Коломыцев, глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько и другие официальные лица.

Александр Дрозденко начал общение с вопросов обеспечения безопасности въезда и выезда в пунктах досмотра в городе Сосновый Бор и Ивангороде. Среди обсуждаемых тем были такие, как инвентаризация бомбоубежищ и укрытий и передача их в собственность администраций муниципальных районов, предварительные итоги взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросу обращения с отходами в 2022 году и другие.

В преддверии встречи с губернатором депутаты посетили сертоловский детский сад № 3 на 210 мест. После парламентарии ознакомились с объектами комплексной застройки ООО «КВС-Сертолово».

В ЖК «Новое Сертолово» на площади 62 гектара с 2014 года застройщик возводит 7 очередей, рассчитанных на 5,4 тысячи квартир общей площадью 249 тысяч квадратных метров. Депутаты оценили комфортную среду, уборку придомовых территорий, а также современные классы и учебные мастерские школы № 3 на 825 мест, открытой в этом году.

Более подробную информацию о событии читайте в следующем номере.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО