Горнолыжные курорты зажигают огни

А вы знали, что нашим лыжникам и сноубордистам совсем не обязательно ехать на далекие и дорогие склоны Архыза, Шерегеша или Домбая, а также и пафосного Роза Хутор? Потому что насладиться любимыми зимними видами спорта можно, не покидая пределов Ленинградской области и даже Всеволожского района. Ловите список горнолыжных курортов, которые готовы принять всех желающих уже в первой декаде декабря.

Всем известный «Охта Парк», расположенный в деревне Мистолово, неподалеку от города Мурино, – место популярное как у петербуржцев, так и у жителей и гостей 47-го региона. Людей привлекает транспортная доступность и, конечно, 9 оборудованных трасс с перепадом высот до 55 метров и длиной почти в полкилометра. Кресельные подъемники, спуски для начинающих, а также лесной каток и бассейный комплекс делают время, проведенное в «Охта Парке», ещё приятнее. Кстати, пока там открыт только основной склон № 2 и два учебных с ленточными и бугельными подъёмниками.

Учебно-тренировочный центр Университета им. Лесгафта «Кавголово», по чести говоря, не совсем горнолыжный курорт – здесь чаще всего тренируются профессиональные спортсмены. Но и гостям тоже всегда рады – для них есть отличная лыжная трасса длиной в 5 километров, где представлены довольно сложные подъемы и спуски. Ну а для отдыха при Центре есть гостиница с оборудованным тренажерным залом, СПА и сауной. Находится Центр «Кавголово» в поселке Токсово. Там уверяют, что по трассе можно кататься уже сегодня.

Ещё один комплекс спортивно-тренировочного центра Ленобласти называется «Юкки» – собственно, близ деревни Юкки он и расположен. Здесь ждут как профессионалов, так и любителей зимних видов спорта. Всего в распоряжении гостей 7 трасс – есть классические для новичков и более опытных спортсменов, а есть и те, что предназначены для слоуп-стайла, могула, ски- и борд-кросса. Вы знаете, что это такое? Я тоже не знаю, но для кого-то же они существуют? Кстати, откроются все эти чудо-трассы не раньше 10 декабря – лучше предварительно позвонить.

Знаменитый токсовский «Северный склон» известен в среде любителей рисковых заездов своим экстрим-парком с разными фигурами, биг-эйром и аэроподушками. Наверное, это жутко интересно, но следует знать, что там же имеется и неплохая широкая трасса для начинающих с равномерным уклоном в 15 градусов. В сезон работают три склона – основной, малый и крутой. Для посетителей оборудован саночный спуск, организован прокат «ватрушек», ну, далее все по-взрослому – баня, бильярд и коттеджи. Откроется «Северный склон» своевременно иди несколько позже – в администрации рекомендуют делать контрольный звонок.

И наконец, единственный горнолыжный курорт в Ленинградской области – к востоку от Санкт-Петербурга – «Лазурные озера», расположенный возле деревни Манушкино. Пока здесь всего два склона – основной и детский, длиной около 400 метров. Перепад высот – до 53 метров. Есть кафе и детский городок. Открываться «Лазурные озера» собираются 7 – 10 декабря.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото администрации Бугровского поселения