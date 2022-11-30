Специалисты Всеволожской КМБ провели очередную уникальную операцию

34-летний житель Всеволожска, спортсмен, ведущий активный образ жизни, был доставлен бригадой скорой помощи в приёмное отделение ВКМБ с острым болевым синдромом. Сосудистые хирурги после осмотра поставили предварительный диагноз: острая венозная ишемия.

При проведении КТ-ангиографии диагноз был уточнен – тромбоз подвздошных вен и нижней полой вены. В течение первых 12 часов удалось восстановить частичный кровоток и снять болевой синдром. Однако на этом лечение не завершилось. Нижняя полная вена была изменена анатомически, что и привело к тромбозу. Врачи Всеволожской КМБ консультировались по видеосвязи с лучшими специалистами Санкт-Петербурга и Москвы по венозным патологиям для выбора тактики лечения. Было принято решение провести стентирование нижней полой вены специальным венозным стентом. По согласованию с руководством больницы, главным врачом и начмедом, этот стент был приобретен за счет больничных средств. После успешного проведения операции стентирования пациент был выписан с хорошим прогнозом. Ему предстоят многочисленные исследования, консультации с врачами-гематологами для исключения проблем, связанных со свертывающей системой крови и предотвращения повторных случаев.

Таким образом, слаженная работа и полное взаимодействие сосудистых хирургов, врачей лучевой диагностики, рентгенхирургов и администрации стационара помогли спасти жизнь молодому пациенту. Как говорится — один в поле не воин! В нашем стационаре подобная совместная работа разных служб – это ежедневная практика!

Наталья ЗЕЛЬДИНА

Фото Всеволожской КМБ