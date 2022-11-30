Заборные «прихватизаторы»

В Янино-2 специалисты сектора землепользования и природопользования провели первый выезд по выявлению грубых нарушителей земельного законодательства. На заметку были взяты жители данного населенного пункта, позарившиеся на государственную собственность. Как считают организаторы мероприятия, это только начало. Вся начатая работа будет доведена до логического конца.

По дороге, в салоне машины заместителя главы администрации по архитектуре, земельным и имущественным вопросам Гора Егиазаряна, получаем первую необходимую для ознакомления информацию.

– Сегодня мы посетим восемь адресов. Все владельцы, чьи заборы стоят незаконно, получат официальное предупреждение. После этого им будет дана возможность самостоятельно демонтировать их. Если этого не будет сделано, то тогда, согласно законодательству, заборы будут снесены, – вводит нас в курс дела собеседник.

Наш «земельный десант» петляет по замысловатым улочкам частного сектора. Первая остановка. Даже невооруженным глазом видно, что здесь, за забором, вовсю идет строительство частного особняка. Но люди не собираются выходить нам навстречу. Все попытки привлечь их внимание не увенчались успехом. Стало понятно, что находящимся на объекте людям просто не до нас.

– Сейчас на воротах мы расклеим официальное уведомление и проведем фотофиксацию. После чего отправимся на следующий адрес. Здесь, в районе, у нас их сразу три, далеко ходить не надо, – говорят наши сопровождающие.

Следующая точка маршрута − заброшенная деревянная лачуга и несколько сараев. Для того чтобы пробраться к калитке, пришлось преодолеть основательно заросший бурьяном пустырь.

– Владелец самовольно прихватил около 600 квадратных метров земли. Вполне возможно, что хозяин использует свое строение, как дачный домик. Появляется здесь только в летний период. Вернем земельный участок и в ближайшее время -на нем появится детская площадка.

Илья Станков, главный специалист сектора землепользования и природопользования, раскрыл некоторые тонкости своей работы:

– Появление цифровой техники заметно облегчило нам работы по выявлению подобных нарушителей. Сначала проводится комплексная геодезическая съемка. Потом все полученные результаты накладываются на генеральный цифровой план застройки. Все нарушения, прихваченные излишки мгновенно отображаются на мониторе компьютера. Раньше на подобные процедуры уходило много времени, приходилось выезжать на место, сверяться с документацией. Как говорится, на глаз подобные самозахваты выявить достаточно трудно.

Все участники нашей поездки, пожалуй, единодушны в одном: сегодняшние мероприятия прошли спокойно.

– Есть моменты, когда нарушители откровенно провоцируют нас. На память приходит случай, когда демонтировали незаконную автомобильную стоянку. Так там владелец пытался броситься под трактор, а затем специально попасть под работающую болгарку. К счастью, обошлось без травм. Вот возьмите сегодняшний адрес. Здесь, ко всем многочисленных нарушениям, нет разрешения даже на строительство жилого дома. Он до сих пор не поставлен на кадастровый учет. Значит, владельцы ко всему прочему ещё не платят налоги. В основном это беды частного сектора. Самозахваты показывают безответственность наших граждан. Но своими требованиями мы двигаем их в правовое русло, – рассказывает начальник сектора Алексей Боровик.

Среди нарушителей есть и такие, кто на месте пытается разрулить ситуацию.

– В таком случае мы сразу обращаемся в правоохранительные органы. Но честно признаюсь, что таких людей единицы. Основная масса – это законопослушные граждане. Все прекрасно понимают, что без документов они не смогут продать свое жилье, оформить наследство, – говорит наш собеседник.

На улице генерала Хрулева внимание группы привлек ещё один интересный объект. Двухэтажный из красного кирпича особняк. Здесь проезжая часть настолько узкая, что невозможно разъехаться двум машинам. Участники мероприятия признались, что пока у них нет на руках документов о том, что забор возведен с нарушениями или на незаконном основании, они не имеют права на демонтаж. Сделать это можно будет только после тщательного изучения всех необходимых бумаг. Сигнал получен, и его взяли на заметку.

Хозяин последнего объекта также прихватил в свою собственность кусок незаконной земли. Здесь, по всей видимости, ведется строительство. На территории стоит дорожная техника. Владелец данного участка после предварительной беседы пообещал, что самостоятельно устранит все нарушения. Но, видимо, дальше слов дело не пошло. На металлических воротах ему оставили «земельный привет», уведомление о демонтаже самовольно размещенного объекта.

Наше мероприятие подошло к своему логическому завершению. Чуть позже стало известно, что все лица, кому были выданы официальные предписания, пообещали устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото автора