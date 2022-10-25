Во Всеволожске подвели итоги Спартакиады среди предприятий

В актовом зале администрации Всеволожского района 21 октября состоялось подведение итогов и закрытие Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений. В этом году мероприятие прошло под эгидой «Команда47».

Десять корпоративных команд демонстрировали физическую подготовку, слаженность в действиях и командную сплоченность. Команды соревновались в девяти спортивных дисциплинах. Участники показали достойные результаты, укрепили корпоративный дух в своих коллективах, а многие показали недюжинные волю и мастерство и внесли весомый вклад в общую победу.

По традиции к присутствующим обратился глава города Всеволожска Станислав Богдевич: «За прошедшие пять лет благодаря деятельному участию руководства района у нас появилось несколько отличных стадионов, скейт-парков, отличная велодорожка и многие другие объекты. И всё это делается для того, чтобы наши жители, а особенно молодёжь, имели возможность проводить здесь с пользой для здоровья свободное время. Я благодарю всех участников Спартакиады. Мы, безусловно, будем поддерживать развитие спорта в городе и в районе и в будущем!»

С успешным завершением соревнований собравшихся в зале поздравили начальник отдела физической культуры и спорта администрации Екатерина Ларионова и главный судья соревнований, директор Всеволожского центра физической культуры и спорта Владимир Гайдуков.

Подтвердив делом лозунг спартакиады «Главное – не победа, а участие», организаторы вручили представителям каждой из десяти команд грамоты и памятные статуэтки.

Осталось лишь назвать победителей, что мы с удовольствием и сделаем: I место по флорболу, дартсу и в легкоатлетической эстафете заняла команда администрации Всеволожского района, в игре корнхол и в разборке автомата Калашникова (АК-47) на время победила команда Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района, в метании гири лучшей стала команда Кудровского центра образования, в эстафете ГТО и преодолении туристической полосы первенствовала команда средней школы № 6 г. Всеволожска, в настольном футболе равных не было команде Всеволожского местного пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области МЧС России.

Ну и самый почётный приз по праву достался команде администрации Всеволожского района, которая стала обладателем переходящего Кубка Спартакиады. Под дружные аплодисменты он был передан капитаном команды средней школы № 6 г. Всеволожска, и будет до следующего спортивного праздника храниться у команды-победителя.

А вообще – всё было весело и шумно! Собравшиеся в зале по-детски радовались успехам своих команд, ну и, конечно же, ценным подаркам, на которые, надо отдать им должное, организаторы не поскупились. Палатки, туристические кресла, коврики для фитнеса, спортивный инвентарь, футбольные мячи, спальные мешки, термосы, фляги, спортивные сумки и многое-многое другое – всё это пригодится участникам и победителям спартакиады, которые ещё долго не расходились, продолжая делиться впечатлениями и угощаясь чаем, кофе, бутербродами и пирожными!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА