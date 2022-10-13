Кузьмоловские школьники приступили к созданию экомаршрута

Участники проекта «За что мы любим наш лес» провели экологический урок для третьеклассников Кузьмоловской СОШ № 1. Ребятам рассказали, как создаются экотропы, что такое особо охраняемые природные территории и научили делать бумажных птиц.

Беседовали с учениками Светлана Булатовская и Наталья Сорокина – опытнейшие экологические активисты, при участии которых во Всеволожском районе уже создано три ООПТ. Диалог получился живым и неформальным. Дело в том, что школьники вместе с педагогом Мариной Егоровой решили создать собственную экотропу на пришкольной территории. Советы и рекомендации опытных активистов вдохновили школьников – теперь ребята точно знают, что нужно учесть в будущей работе над своим маленьким маршрутом.

Вторая часть урока была посвящена прикладному творчеству. Вооружившись яркими разноцветными листами бумаги, ребята увлеченно мастерили перелетных птиц.

Отметим, что проект-победитель Фонда президентских грантов «За что мы любим наш лес» реализуется АНО «Верхнеохтинская тропа». Активисты регулярно организуют познавательные экскурсии и уделяют много внимания распространению информации об уникальности и ценности местной природы. В проекте задействованы высококвалифицированные специалисты – экологи, географы, биологи, орнитологи, – в том числе кандидаты наук и лекторы высших учебных заведений.