Ученики всеволожского Мультицентра сдали нормы ГТО

В минувший четверг, 6 октября, на территории Мультицентра социальной и трудовой интеграции прошел фестиваль «Вперед к ГТО». Мероприятие организовано при поддержке комитета по спорту.

Вот уже почти восемь лет воспитанники всеволожского Мультицентра личным опытом доказывают, что сила духа, целеустремленность и усердие способны победить любые ограничения. В стенах учреждения ребята не только осваивают новые профессии, но и активно проявляют себя в творческой и спортивной сферах.

Так, на прошедшем фестивале участники соревновались в пяти дисциплинах: спринт, отжимания, подтягивания, метание снаряда, наклоны. Все упражнения входят в стандартный комплекс нормативов ГТО.

– Ребята, самое важное сегодня – это ваше желание заниматься спортом, – напутствовала учеников директор Мультицентра Ирина Дрозденко. – Занимаясь спортом, вы вкладываете в себя, в свое развитие, становитесь красивыми, здоровыми, сильными. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и всегда стремится к улучшению своих результатов!

Отметим, что помимо сдачи нормативов, для ребят подготовили ряд интересных спортивных активностей – от гигантского дартса до напольных шашек. И хоть фестиваль прошел со спортивным азартом, значение результатов отошло на второй план. Ведь главное – это бодрость духа, заряд позитива и отличное самочувствие, которые дают регулярные занятия спортом. Но самый важный элемент, делающий подобные мероприятия по-настоящему значимыми, – возможность общения с единомышленниками.

Фото Мультицентра социальной и трудовой интеграции