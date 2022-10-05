Во Всеволожске началось строительство ледовой арены

Новый спортивны объект с пропускной способностью 1200 человек в сутки появится рядом с общественным пространством «Парк Песчанка» во Всеволожске. Строительная площадка уже передана подрядчику, на объекте развернулась подготовительная работа: территорию ограждают и возводят строительный городок.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, на месте пустыря появится настоящий спортивный комплекс почти на 7 тысяч «квадратов». В здании разместятся каток с искусственным льдом и трибунами на 250 зрителей, а также залы для силовой подготовки и гимнастики.

Проектом предусмотрены все необходимые бытовые помещения – от буфета и раздевалок до зоны проката коньков. Также рядом с ледовой ареной организуют парковку на 50 машин и 6 автобусов.

Объект строится по национальному проекту «Спорт – норма жизни», сумма финансирования составляет 550 млн рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.