Наше дело правое!

Военная спецоперация на Украине длится более полугода и является главной темой новостных лент не только в нашей стране, но и во всем мире. В соответствии с планами развёртывания войск и пополнения личного состава, 21 сентября Указом Президента РФ объявлена частичная мобилизация – будут призваны 300 тысяч военнообязанных по определённым воинским учётным специальностям. Однако тысячи наших земляков отправились на Донбасс значительно раньше.

Наш сегодняшний собеседник, сержант ВС РФ Сергей Свиридов, три месяца провел в зоне СВО, пополнив не только свой боевой опыт, но и личный «наградной список» – за успешное выполнение боевой задачи он удостоен медали «За отвагу». Это его вторая государственная награда – первую медаль «За отвагу» Сергей получил за участие в спецоперации на территории Сирийской Арабской Республики.

– Сергей, расскажите немного о себе – где родились, где учились и чем занимались в мирной жизни?

– Родом я из Оренбургской области – там, в городе Соль-Илецк, прошло моё детство, там же я окончил школу. Высшее образование получил в БГТУ «Военмех» им. К.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге. Армейскую службу проходил в Ленинградской области, в 56-м гвардейском окружном учебном центре в городе Сертолово, был командиром танка. В 2014 году поступил на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации и после прохождения подготовки был направлен на боевую работу в Сирию. Отмечен командованием медалью «За отвагу».

После Сирии меня позвали на работу во Всеволожский район – с 2019 года я возглавлял штаб местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Вот, собственно, и всё, что я успел сделать за свои 32 года до начала спецоперации на Украине.

– Когда вы поняли, что ваше место среди защитников Донбасса?

– Практически сразу после объявления о начале СВО 24 февраля. Я принял решение возобновить контракт и отправиться в зону проведения военной спецоперации. Но обстоятельства складывались так, что поездку пришлось отложить на некоторое время. Вырваться удалось лишь в июне. Сначала нас отправили для прохождения подготовки на базе войсковой части. Для тех, у кого за плечами был реальный военный опыт в горячих точках, подготовка длилась две недели. Отрабатывали боевое слаживание, штурмовые и оборонительные приемы, стрельбы. Ну а после окончания установленного на подготовку срока нас направили на передовые позиции. Там уже было очень горячо – противник вёл постоянный обстрел наших позиций. Досталось и мирным жителям.

– За что вас наградили?

– Медаль «За отвагу» я получил за выполнение боевой задачи. Полагаю, что раскрывать подробности операции пока не стоит. Скажу так – нашей задачей было выбить противника с занимаемых им стратегических позиций и впоследствии удерживать оборону территорий. Проще говоря – держаться и не отступать. Жестокие бои шли практически ежедневно, но один бой выдался особенно жарким. Враг стремился занять обороняемую стратегическую местность и взять нас в кольцо. Но неонацисты не прошли. Они были вынуждены отступить, понеся существенные потери.

– Говорят, что украинцы воюют люто…

— Это правда. Противника нельзя недооценивать – воюют они очень хорошо. Очень метко стреляют, точно бьёт и артиллерия, и танки. Способствуют этому регулярные поставки современного западного вооружения, а также работа натовских инструкторов и наемников. Надо сказать, что и мозги, и души у многих из них пропитаны ненавистью к русским, к России. Но, как только попадают в плен, сознание быстро прочищается.

– Как к вам относилось местное население?

– Очень хорошо. Я ни разу не слышал в наш адрес каких-то упреков или просто негативных высказываний. Никто не хотел воткнуть мне нож в спину. Напротив, участников спецоперации воспринимают как освободителей и желают скорейшей победы над врагом.

– Вокруг СВО ходит множество слухов, порой провокационных, направленных на ослабление боевого духа и дискредитацию российских военнослужащих. Например, некоторые «достоверные» источники утверждают, что бойцов плохо кормят, они испытывают недостаток оружия и боеприпасов, и прочее, и прочее…

– Бред полный. Я тоже слышал разговоры, что бойцов вооружают чуть ли не винтовками Мосина времен Великой Отечественной и выдают насквозь ржавые каски. Ерунда это. Министерство обороны обеспечивает участников спецоперации всем необходимым и в достаточном количестве. Обмундирование, бронежилеты, оружие, каски – всё, что положено. Всё новое, качественное, современное. Конечно, зона военных действий – это не пионерлагерь и не санаторий с четырехразовым питанием и тихим часом в мягких постельках. Это война, и надо понимать, что ты здесь для того, чтобы сражаться.

– И все-таки, в каких условиях совершается боевая работа?

– В нашем подразделении было так: как только приезжали на позиции, сразу откапывали блиндажи, это называется «создавать быт». Оборудовали спальные места, импровизированную кухню, санитарную зону. В плане питания – у нас были сухпайки, плюс регулярно подвозили продукты – картофель, рис, макароны, тушенку – из которых мы самостоятельно готовили вполне себе мужскую еду. Посуда кухонная тоже была. Да всё нормально там с условиями – обычные они, полевые, других на войне не бывает. Разве что в госпитале…

– А у вас были ранения?

– Нет, пронесло. Была травма, но её последствия удалось ликвидировать, не покидая боевых позиций. Вот, кстати, и медицинская помощь организована отлично – медики есть в каждом подразделении, лекарств и перевязочных материалов также достаточно.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Наверное, опять поеду в зону СВО. Сейчас идёт мобилизация, и если Родина прикажет, то отправлюсь выполнять свой воинский долг. Вещмешок всегда наготове.

– Что думаете о тех, кто после объявления частичной мобилизации уезжает из России?

– Не хочу даже обсуждать эту тему. Не хочется говорить о тех, кто бежит из страны, когда Родине нужна помощь. Это не защитники, не граждане, не мужчины. Пусть бегут, для них это лучший выход. Но пусть уж тогда и не возвращаются. К таким людям не может быть доверия ни в чем.

– Чем бы хотелось заняться в мирной жизни?

– Хочу вернуться к своей прежней работе с подрастающим поколением. Движение «Юнармия» помогает ребятам определиться с ценностными ориентирами, сформировать нравственную позицию, в основе которой – любовь к Родине. Сегодняшняя ситуация со всей очевидностью показывает нам, насколько важно воспитание патриотизма в молодежной среде. Я горжусь своими воспитанниками и уверен, что они станут настоящими людьми и никогда не предадут.

– Сергей, расскажите о своих увлечениях – какую музыку любите, какие фильмы смотрите, какие книги читаете?

– Люблю хорошую музыку, смотрю хорошие фильмы, читаю хорошие книги. Других предпочтений нет. Из увлечений самое серьезное – столярное дело. В частности, делаю часы, декоративные панно. Еще – соляные лампы. К слову, одну мою работу вы могли видеть – в 2021-м, на новогодние праздники, сделанные мною большие часы стали центральной частью оформления фотозоны на Юбилейной площади во Всеволожске.

– У вас есть любимая девушка?

– Конечно. Она в курсе всех моих планов, переживает за меня, но, в то же время всё понимает и разделяет мои взгляды на жизнь.

– Что бы хотели сказать тем ребятам, которые сейчас отправляются в зону СВО в рамках частичной мобилизации или добровольцами?

– Чтобы ребята ничего не боялись. Выполняли честно свой долг и поставленные командованием задачи. И возвратились домой к родным живыми и здоровыми. Надо просто верить, что наше дело правое. Победа будет за нами. Мы русские, и с нами Бог.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Антона ЛЯПИНА и из архива