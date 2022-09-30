Лучшим таксистом Ленобласти стал водитель из Всеволожского района

Таксист из Новодевяткинского поселения Алексей Стебо стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». Опытные ленинградские шоферы соревновались в мастерстве вождения и знании ПДД.

Конкурс организовал Общественный Совет по развитию такси при поддержке комитетов по транспорту Ленобласти и Санкт-Петербурга. Каждому участнику предстояло пройти несколько заданий, раскрывающих истинный профессионализм.

Самым интересным и азартным заданием, вызвавшим бурю эмоций и сопереживания у зрителей, по традиции стал проезд со стаканом воды на крыше. Водителям предстояло проехать по заданному маршруту, не задев конусов и не опрокинув стакан. Даже опытные водители не всегда могут похвастаться такой плавностью движения, поэтому конкурсанты специально тренируются для этого задания.

Менее зрелищным, но столь же важным конкурсным заданием является проверка знаний дорожного движения. Водители должны быть в курсе всех нововведений и хорошо ориентироваться даже в самых нестандартных ситуациях на дороге. Также не забыли проверить у конкурсантов и знание родного города. Профессионального таксиста отличает в первую очередь умение ориентироваться без помощников и навигаторов.

По результатам всех конкурсных испытаний победителем стал водитель из Всеволожского района Алексей Стебо. Общий водительский стаж шофера более 20 лет, половину из которых он работает таксистом компании «Такси 068». Алексей постоянный участник конкурса: в прошлом году он был признан лучшим таксистом России.