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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет первый стильный маркет

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2 октября в пространстве «Папа Варит» (Октябрьский проспект, 90) пройдет первый «стильный маркет». Десятки местных мастеров и дизайнеров представят свою уникальную авторскую продукцию и проведут творческие мастер-классы.

Мероприятие стартует в 12.00. Гостей будет ждать дружеская атмосфера креатива и теплого общения: в мероприятии примут участие профессиональные дизайнеры и косметологи, кулинары и кондитеры, специалисты по ароматерапии и здоровому образу жизни.

Кроме того, будет организован детский маркет: юные участники могут принести свои ненужные игрушки, книжки в хорошем состоянии и обменять их на что-то у других детей.

Вход на мероприятие свободный.

 

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