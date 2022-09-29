Ленобласть предоставит кредитные каникулы мобилизованным бизнесменам

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставит кредитные каникулы мобилизованным индивидуальным предпринимателям и самозанятым, получившим микрозаймы.

Отсрочка по платежам предоставляется на срок не более шести месяцев. Для этого предпринимателю необходимо обратиться в фонд с заявлением, которое будет рассмотрено за пять рабочих дней. Обратиться за предоставлением кредитных каникул мобилизованных граждан могут также близкие родственники заемщика – супруги, родители, дети и другие родственники.

Индивидуальные предприниматели, у которых есть обязательства перед комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка по грантам и субсидиям, могут получить консультацию от сотрудников комитета через горячую линию 8-800-30-20-813, или центра «Мой бизнес» 8-812-309-46-88.

По материалам пресс-службы областного правительства