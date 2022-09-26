Во Всеволожске прошла сельскохозяйственная ярмарка

В минувшие выходные, 24 и 25 сентября, во Всеволожске прошла сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Юбилейная площадь в очередной раз стала центром притяжения для всеволожцев и гостей города, которые высоко ценят качественные фермерские продукты.

Для Всеволожска сезонная ярмарка стала уже доброй традицией. Постоянные посетители уверено проходят сквозь торговые ряды к уже знакомым продавцам, делятся впечатлениями о товаре и присматривают что-то новое. Продавцы и сами не прочь завязать беседу и дать совет – они не просто реализуют товар, многие из них представляют собственное небольшое производство. А потому помимо торговли идёт и активный обмен контактами: люди уверены в качестве своей продукции и не стесняются себя рекламировать.

Настроение, как всегда, задавали яркие коллективы художественной самодеятельности. Артисты Всеволожского района лихо отплясывали и пели задорные песни, заряжая зрителя своим позитивом.

Фото Антона Ляпина