Предпринимательству во Всеволожском районе учат с детства

22 сентября в зале заседаний администрации района состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса детского рисунка «Ты – предприниматель».

Организатором конкурса выступил Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор». Как сообщила нашему корреспонденту его директор Ирина Кондратьева, центр работает во Всеволожске уже пять лет и активно участвует в развитии малого и среднего предпринимательства. Здесь оказывают более 40 видов бесплатных услуг и консультаций как действующим предпринимателям района, так и гражданам, желающим открыть свой бизнес.

В центре считают, что стремление заниматься социальной предпринимательской деятельностью нужно развивать и поддерживать с детства, и потому его сотрудники активно работают с дошкольными детскими и частными центрами. В этом году у специалистов центра родилась идея творческого конкурса, в котором приняли участие 55 юных дарований от 6 до 15 лет.

Перед началом награждения к присутствующим обратилась начальник управления экономики Маслова Инга Сергеевна:

– От лица администрации и от себя лично я благодарю всех за активное участие и творческий подход, с которым вы подошли к теме. Каждая из представленных работ по-своему уникальна. Подобный конкурс у нас проводится впервые, но я надеюсь, что он станет традиционным и будет привлекать всё больше и больше участников. Остаётся лишь пожелать вам всем дальнейших творческих успехов и побед. Большое вам всем спасибо!

Ирина Викторовна Кондратьева также поблагодарила ребят за активное участие и добавила, что на конкурс помимо рисунков дети прислали много прозаических зарисовок и небольших рассказов. Она предложила расширить рамки конкурса, добавив в него литературную номинацию. Идея была поддержана собравшимися в зале.

Осталось лишь назвать победителей конкурса, что мы с удовольствием и сделаем.

Грамотой и ценным подарком за III место награждены: Волкова Оливия, Нехаев Филипп и Висляндский Вадим.

II место заняли: Пинчук Даниил, Багмут Анна и Филиппова Анна.

Почётное I место жюри присудило: Жугарову Кириллу, Анкиповой Дане, Матчановой Диане и Филипповой Полине.

Отметим, что никто из участников конкурса не остался без подарка – все получили сертификаты участников и ценные подарки.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина