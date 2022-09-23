В Сертолово прошла Спартакиада пенсионеров Ленинградской области

Вести активный образ жизни можно в любом возрасте. Выйдя на пенсию, человек становится свободным и может посвятить себе, своему здоровью сколько угодно дней, часов и минут. Активные пенсионеры реализуют себя во многих сферах и направлениях, на которые раньше из-за работы просто не хватало времени. Это могут быть различные виды творческой деятельности, будь то музыка, танцы, прикладное исскуство, сочинительство, волонтёрство. Многие пенсионеры открывают собственное дело и проявляют себя в бизнесе. Ну а самые активные посвящают своё время здоровью, предпочитая спорт и спортивные состязания.

Какой-то не совсем умный чиновник в своё время пустил в обращение аморальное и циничное словосочетание «возраст дожития» вместо известного ещё со времён СССР «заслуженный отдых». Пусть это останется на совести тех людей, кто употребляет в своей речи упомянутый депрессивный термин.

Спортивное событие, которое проходит с июня в Ленинградской области, доказывает, что человек в любом возрасте может быть физически активным и даже ставить рекорды.

13 сентября в городе Сертолово прошла Спартакиада пенсионеров Ленинградской области. Это был второй, региональный, этап VII Спартакиады пенсионеров России. Первый, муниципальный, проводился в разных районах Ленинградской области в июне этого года. Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для людей старшего возраста. Его проводят с 2014 года по инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России в три этапа: отборочные муниципальные и региональные соревнования и всероссийский финал.

К участию в соревнованиях допускались победители личного первенства первого этапа Спартакиады в заявленном виде программы, не имеющие спортивных званий. За призовые места боролись команды Всеволожского, Гатчинского, Приозерского, Ломоносовского, Кировского, Тосненского, Киришского, Сланцевского, Тихвинского, Выборгского муниципальных районов.

Перед началом состязаний тренер-преподаватель по спортивной аэробике высшей квалификационной категории Ольга Макаревич провела для всех участников коллективную зарядку. Затем с приветственными речами и добрыми пожеланиями к любителям спорта обратились почётные гости.

– Глядя на вас, снова и снова убеждаешься в чудодейственной силе регулярных занятий спортом, – подчеркнула заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Оксана Лагода. – Я искренне благодарю вас за активную жизненную позицию и положительный пример, который вы подаёте подрастающему поколению. Наша глобальная задача по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом успешно реализуется во многом благодаря вам. Вы заряжаете нас своей энергией. Отдельное спасибо администрации Всеволожского района, совету депутатов и администрации Сертолово, которые принимают эти соревнования.

Мы впервые проводим областную Спартакиаду во Всеволожском районе, – отметила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Всеволожского муниципального района Екатерина Ларионова. – Большое спасибо комитету по физической культуре и спорту за оказанную нам честь принимать таких ярких и активных спортсменов.

Екатерина Викторовна представила присутствующим директора Всеволожского центра физической культуры и спорта, организовавшего региональный этап соревнований, Владимира Гайдукова.

От лица совета депутатов Всеволожского района, совета депутатов и администрации МО Сертолово участников соревнований поприветствовал депутат совета депутатов Всеволожского района, заместитель председателя совета депутатов Сертолово, почётный житель города Сертолово Николай Гайдаш.

После исполнения Государственного гимна Российской Федерации спортсменов ознакомили с регламентом соревнований. Организаторы подготовили для участников насыщенную программу. Жаркие баталии развернулись на всех спортивных площадках. Команды соревновались в комбинированной эстафете, которая включала скандинавскую ходьбу, броски мяча в баскетбольную корзину, ведение футбольного мяча, метание дротиков в цель, бег с теннисной ракеткой и чеканкой мяча, бег с препятствиями с преодолением барьеров под планкой, удары футбольным мячом по хоккейным воротам, гладкий бег. Участники состязались в настольном теннисе, шахматах, дартсе, корнхолле (игроки по очереди бросают 16-унционные мешочки с фасолью на приподнятую платформу с отверстием на дальнем кольце), лёгкой атлетике. Желающие могли вне зачёта выполнить нормативы ГТО. В перерыве между подведением результатов команда Тихвина выступила с танцевальным номером, заслужив общие аплодисменты.

По итогам соревнований состоялось награждение в личных зачётах по каждому виду спорта и в общем, командном зачёте. Победителям вручали грамоты и подарки, призёрам – медали. Первое место в Спартакиаде заняла команда Выборгского муниципального района Ленинградской области. Второе место – у команды Всеволожского района. На третьем месте – команда Тихвинского района.

Победителям предстоит готовиться к участию в третьем, федеральном этапе Спартакиады, который пройдёт в городе Тольятти Самарской области с 26 по 29 сентября. Её организуют Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области и Союз пенсионеров России.

Михаил БОНДАРЧИК, Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото Петра КУРГАНСКОГО