Церковь Святого Георгия в Колбино отметила 30-летие со дня освящения храма

В минувшее воскресенье, 18 сентября, прихожане евангелическо-лютеранской церкви Святого Георгия, расположенной в деревне Колбино, отметили 30-летие со дня освящения своего храма. Построенный всего за два года, он распахнул свои двери в 1992-м и практически сразу стал не только духовным, но и культурно-просветительским центром Колтушской общины. Именно в Колбино состоялся первый церковный Синод, здесь же был рукоположен в сан собственный епископ Церкви Ингрии. Чуть позже рядом с церковью Святого Георгия был открыт Теологический институт Церкви Ингрии.

Здание храма в стиле минимализма-модернизма спроектировал финский архитектор Пентти Кярки. На строительстве работали как финские, так русские рабочие, большую помощь оказали прихожане. Подлинным украшением церкви стал алтарный витраж, выполненный колтушским художником Александром Икко и обновленный к юбилейной дате.

К слову, колтушская община имеет очень давнюю историю. Точная дата ее образования неизвестна, но, согласно сохранившимся архивным данным, она действовала уже в 1628 году. Самое первое здание церкви сгорело во время Северной войны. Затем храм был вновь отстроен в деревне Кирполье, а в 1768 году на средства князя Потемкина было возведено новое здание вблизи деревни Колбино, тогда же церкви и было дано имя Святого Георгия. В 1937 году церковь закрыли, а потом и вовсе разобрали. Нынешнее здание в обозримой истории – четвертое по счету.

Праздничный день для прихожан и гостей храма-юбиляра начался с богослужения, во время которого настоятель прихода, епископ-эмеритус Арри Кугаппи напомнил собравшимся о том, для чего вообще существует церковь – для того, чтобы люди, грешные по природе своей, могли обрести благодать.

«Сегодня мы все вместе благодарим Бога за эту небесную радость. И вспоминаем о тех, кто прошёл сквозь трудные годы и не отрёкся от Христа. Благодаря своей вере они сегодня радуются вместе с нами. Евангелие и прощение грехов возвещаются здесь, в этой церкви, вот уже 30 лет. Господь желает, чтобы мы и впредь несли служение примирения, служили Богу и людям. Вот мы и служим, в благодарность за то, что были спасены», — сказал епископ.

Помимо храмового праздника, у членов общины был ещё один повод для радости – трое прихожан в этот день прошли обряд конфирмации, тем самым сознательно и свободно выразив свою личную веру и окончательно войдя в состав церковного общества.

С приветственными словами к собравшимся в храме в этот торжественный день обратились почетные гости, в числе которых были заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству», глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук, главный специалист сектора по межнациональной политике отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Светлана Ермоленко. От приходов Церкви Ингрии поздравления собравшимся передали пастор Роман Павлов (Скворицы) и Яков Вазик (Петрозаводск). Поздравительные письма передали приходы-побратимы из Финляндии и прибалтийских стран.

После торжественной части всех пригласили на «кофепитие» со знаменитыми далеко за пределами Колбино воздушными булочками, которые пекут прямо на церковной кухне. Удивительная атмосфера дружеского общения и благожелательности подчеркивалась импровизированной выставкой детских рисунков и фотографиями на стенах, рассказывающих о тридцатилетнем пути прихода.

Сегодня евангелическо-лютеранская церковь Святого Георгия является не только религиозным, но и культурным учреждением. Наряду с богослужениями здесь проходят самые разнообразные мероприятия – лекции и беседы, молодежные встречи, семейные семинары, мастер-классы по возрождению старинных ремесел и художественно-прикладному творчеству, выставки живописи и фотографии. Здесь же создан шахматный клуб, где занимаются люди самых разных возрастов и уровней подготовки.

Замечательный церковный хор, детская воскресная школа, разговорный клуб английского языка и даже своего рода экскурсионное бюро, предлагающее без малого десяток познавательных программ, – прихожане живут яркой, насыщенной жизнью.

Вообще, в церкви Святого Георгия рады всем – и тем, кто уже нашел свою дорогу к храму, и тем, кто просто интересуется историей и культурой.

Отдельно хотелось бы отметить, если можно так сказать, музыкальную составляющую приходской жизни. В церкви Святого Георгия регулярно проходят органные концерты, которые там называют «музыкальными служениями». Вообще, органная музыка звучит на каждом богослужении – они проводятся дважды в день по воскресеньям – и прийти на них может любой желающий. Вот и в праздничный день 30-летия храма под его сводами звучала торжественная духовная музыка в исполнении органисток Марины Вяйзя, Марии Скиппер, Марии Никифоровой и флейтистки Надежды Горбач в сопровождении хора канторов. К слову, руководитель хора Марина Вяйзя также отметила 30-летие канторского служения. Во время концерта на стену проецировались фотографии, позволяющие вспомнить о прошедших годах, пережитых чудесных событиях, о тех, кто уже отошел в лучший мир.

Тридцать лет – это немало, учитывая стремительность и быстротечность нашей жизни. И как-то спокойнее становится на душе от того, что есть в нашей жизни вот такие островки духовности, где, стоя на пороге храма, ты чувствуешь себя неотъемлемой частью единого вечносущего мира.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Колтушской Евангелическо-Лютеранской общины