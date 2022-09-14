В Сертолово состоялась традиционная встреча ветеранов Карибского кризиса

10 сентября в Сертолово, на площади у памятника воинам-интернационалистам, прошла встреча бывших военнослужащих, исполнявших интернациональный долг в Республике Куба. Она была приурочена к 60-летию начала военно-стратегической операции «Анадырь» и вводу советских войск на Остров Свободы для оказания помощи кубинскому народу, а также 60-летию создания Группы советских войск в Республике Куба, позже переименованной в Группу советских военных специалистов на Кубе.

Участниками мероприятия также стали члены Совета ветеранов МО Сертолово и Сертоловской городской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Торжественный митинг начался с исполнения Государственного гимна Российской Федерации и Республики Куба. Затем слово предоставили почётным гостям.

– В первые дни Карибского кризиса на Кубу прибыли 43 тысячи человек, сегодня в живых из них осталось лишь около полутора тысяч, – напомнил ветеранам председатель Межрегиональной общественной организации «Содружество воинов-интернационалистов кубинцев», полковник службы внешней разведки в отставке, участник операции «Анадырь», участник боевых действий в Анголе, Мозамбике, член Союза писателей, военный переводчик Виктор Авдеев. – Мы все проделали большую работу ради кубинской революции. Прошло совсем немного времени, и в 1963 году уже кубинские товарищи отправились выполнять интернациональный долг в Алжир, Эфиопию, Гвинею. Они везде достойно помогали африканским странам в национально-освободительном движении. Кубинский период овеян ореолом романтики. Глядя на вас, я вижу, что ваши глаза искрятся молодостью, когда вы вспоминаете то время. Поздравляю вас, дорогие ветераны!

– Для меня большая честь разделить с вами этот момент счастья так же, как вы разделили с нами свои молодые годы, чтобы защитить нашу страну от американской агрессии, – обратилась к присутствующим военно-морской и военно-воздушный атташе Республики Куба в Российской Федерации полковник Моника Милиан Гомес. – Кубинский народ никогда не забудет помощь, оказанную вами нашей молодой стране. Мы искренне благодарны вам всем. Ваша поддержка всегда будет в наших сердцах. Куба до сих пор испытывает трудности. Это экономическая блокада со стороны Америки. Всё это делается ради того, чтобы Куба сдалась и сложила свои знамёна. Но, следуя показанному вами примеру, мы продолжаем идти вперёд. Куба никогда не сдастся, как ваш народ не сдался врагу в годы Великой Отечественной войны. Куба и Россия – мы победим!

Также к микрофону вышли: первый вице-президент Российского общества Дружбы с Кубой, генерал-майор авиации в отставке, прослуживший 15 лет на военно-дипломатической работе в Республике Куба, Индии, Малайзии, Испании, кандидат военных наук Михаил Макарук; генерал-майор в отставке, командир 7-й отдельной мотострелковой бригады Советских военных специалистов в Республике Куба Владимир Высоков; председатель правления общественной организации «Содружество ветеранов Группы советских военных специалистов на Кубе» Александр Савощик. К ветеранам обратились председатель Ленинградского областного Совета ветеранов боевых действий Владимир Широков и председатель Правления Сертоловской городской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Ефремов.

По окончании официальной части состоялось вручение удостоверений и медалей «ВСО «Анадырь» ветеранам, исполнявшим интернациональный долг в Республике Куба. В память о воинах-интернационалистах сертоловчане и гости города возложили к памятнику венки и цветы. Памятник в Сертолово уникален тем, что это – один из немногих в России, где увековечено имя Острова Свободы.

Следующим пунктом назначения стал памятник у входа в 56-й учебный центр в микрорайоне Сертолово-2. Именно здесь многие из участников праздничного мероприятия когда-то проходили обучение перед отправкой на Кубу. На небольшом митинге ветераны вновь вспомнили пережитое. Генерал-майор авиации в отставке Михаил Макарук вручил Александру Савощику свою книгу «Куба – любовь моя». После возложения венков и цветов ветераны сделали общее фото на память. Впереди ждала обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу и завершающий блок награждения, который состоялся уже в Северной столице.

Нынешняя ситуация в мире не менее напряжённая, чем в далёком 1960-м году. И сейчас наше будущее, дальнейшее устройство мира и само существование человеческой цивилизации зависит от России. И есть уверенность, что и в этот раз мы одержим военную и моральную Победу!

Михаил БОНДАРЧИК, Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото Петра КУРГАНСКОГО