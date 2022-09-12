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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Напевы северного ветра» звучали над «Песчанкой»

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В минувшую субботу, 10 сентября,  парк «Песчанка» в городе Всеволожске принимал VII Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских  народов «Напевы северного ветра». 

Многочисленные участники прибыли из Удмуртии и Ханты-Мансийска,  Карелии и Югры, с полуостровов Таймыр и Ямал, из Мурманской, Псковской, Вологодской областей, со всех уголков 47-го региона, а также из Санкт-Петербурга.

Праздничные мероприятия прошли с размахам и привлекли огромное число гостей и зрителей. В яркой фестивальной программе были представлены музыкальные композиции, самобытные песни и танцы, традиционные народные забавы. Восторг у публики вызвало модное дефиле в национальных костюмах. С большим интересом гости праздника наблюдали за реконструкцией саамского свадебного обряда.

Многочисленные мастер-классы для взрослых и детей предлагали научиться азам  традиционных северных ремесел – плетению рыболовных сетей, изготовлению украшений из бисера, оленьих жил и рогов, работе на гончарном круге.

И, конечно, гости фестиваля воспользовались редкой возможностью побывать и оценить убранство настоящего самодийского чума, а также познакомиться с шаманом.

Для любителей фото на память можно было сделать сэлфи с северным оленем и даже покормить его ягелем. Работали ярмарки с разнообразной сувенирной продукцией. Жители Всеволожского района смогли в полной мере прикоснуться к уникальной культуре северных народов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

 

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