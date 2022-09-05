Дождь фестивалю не помеха

4 сентября во Всеволожске прошёл первый Фестиваль по спортивному ориентированию среди детей от 7 до 14 лет. Местом для его проведения организаторы выбрали парк на улице Шишканя.

Здесь располагается лесопарковый массив с удобным подъездом и пространством, подходящим для проведения подобных мероприятий. Всеволожский Центр физической культуры и спорта, организовавший фестиваль, кажется, предусмотрел всё. Волонтеры и силы правопорядка в лице сотрудников добровольной народной дружины были призваны для помощи в проведении спортивного праздника и обеспечения комфорта и безопасности детей. На место проведения фестиваля привезли даже биотуалеты и установили палатки, где участники могли укрыться от дождя и переодеться.

– Это первый фестиваль по спортивному ориентированию, и мы очень надеемся, что он станет регулярным и традиционным. В сегодняшнем спортивном празднике могут принять участие все желающие, но здесь присутствуют и команды из соседних поселений. Наиболее представительные делегации участников – это воспитанники Всеволожского центра физической культуры и спорта и Кузьмоловской школы спортивного ориентирования, – рассказал директор МАУ ВЦФКС Владимир Гайдуков.

Более 50 юных участников, пройдя процедуру регистрации, получили карты маршрутов и электронные чипы, выслушали инструкции главного судьи, мастера спорта России по спортивному ориентированию Николая Шайкина, и напутствия от своих тренеров и родителей. Всех участников, в соответствии с возрастом, разделили на три группы, для каждой из которых был разработан отдельный маршрут. Буквально несколько минут остается до старта, и спортсмены приступили к разминке. Ровно в 12 часов первые участники выйдут на старт. Но тут, словно по графику, пошёл ливень, который смутил разве что некоторых родителей. Юные ориентировщики же сохраняли спокойствие и были полны решимости биться за победу.

– Для нашего вида спорта непогода – не причина оставаться дома. За 40 лет своего соревновательного и тренерского опыта я помню лишь один случай, когда турнир был отменен из-за погодных условий. Своих воспитанников мы приучаем к тому, что с собой всегда должен быть комплект запасной сухой одежды и обуви. Так что сегодняшний дождь сделает прохождение маршрутов только более интересным, – прокомментировала тренер Кузьмоловской школы спортивного ориентирования, мастер спорта России Алла Теперева.

Примерно через полчаса выглянуло солнце, потом снова пошёл дождь, а поскольку большинство «станций» были скрыты в траве и чаще леса, сухими прийти к финишу не удалось никому. Но это совсем не огорчило юных спортсменов. Укутавшись в плед, за происходящим наблюдала Алена Гамзякова, она пришла сюда, чтобы поддержать свою десятилетнюю дочь Александру. Она рассказала:

– Саша начала заниматься спортивным ориентированием в пять лет, еще в детском саду, да так увлеклась, что это стало для нее неким смыслом жизни. Мне кажется, она очень быстро повзрослела и стала самостоятельной, выносливой, мужественной, находчивой и стойкой, что очень радует. У девочки уже довольно приличный соревновательный опыт и в копилке несколько побед и призовых мест. Глядя на неё, и мы с мужем стали немного по-другому относиться к погодным условиям и сегодня спокойно стоим под дождем и поддерживаем нашу спортсменку.

И хотя большинство участников фестиваля, являясь спортсменами, были ориентированы на победу, проигравших в сегодняшних соревнованиях не было. Каждый участник, кроме впечатлений и нового опыта, получил от организаторов фирменную рубашку-поло с символикой фестиваля и сладкие призы – пирожок, шоколадку и бутылку воды.

Александр СОРОКИН

Фото группы в ВК #Vsevsport — Всеволожский район спортивный