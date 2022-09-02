Встречи на «Мызе Рябово»

Первый в истории области форум, в котором соединились современные технологии и культурные традиции, фольклор и ремёсла, народные мотивы и ритмы нашего времени, прошел на минувшей неделе на площади перед Агропромышленным техникумом в городе Всеволожске.

Эта площадка для проведения мероприятия была выбрана не случайно. Форум – итог творческого союза Ленинградского отделения Всероссийского общественного движения «Наставники России» и «Кванториумов» городов области. В этом союзе родилось немало новых творческих идей, оценить которые могли участники и зрители гала-концерта победителей проектов молодежного образовательного «Фольк-техно-форума «Мыза Рябово».

От Колобка до Шаронавтов

Яркое разноцветье народных костюмов и рукотворная красота волшебного киришского кружева, Птица Сирин и целый выводок разнообразных царевен, песни наших бабушек и современные ритмы хард-рока – всё смешалось в тот день. «Люди и куклы» развернули свой волшебный раёк, и ожили персонажи любимых сказок – от знакомого Колобка до «неформатных Шаронавтов».

«Петербургский раёк» – новый проект Образцового детского театрального коллектива Всеволожского ДДЮТ и первая совместная работа с «Кванториумом». Забегая чуть вперед, сразу скажем – «Петербургский раёк» стал одним из победителей форума в номинации «Лучший AR / VR Lab-проект как приложение к дополненной реальности. Это занимательно, это неожиданно и это интересно! И взрослым, и детям так хочется заглянуть в волшебное окошечко телевизора прошлого и увидеть, как одна картинка сменяет другую, открывая зрителям каждый раз что-то новое. А руководитель коллектива «Люди и куклы» Диана Могильниченко неутомимо просвещает зрителей, соединяя прошлое и день сегодняшний:

– Петербургский раёк – это рай на земле! Так считали прародители всех театров, веселые скоморохи, которые умели рассказать и показать то необычное, что всегда рядом с нами. И никто не жалел пятачка, чтобы увидеть необычное. Раёк – это дом, в котором мы живем. Только маленький. Дом, в котором, как в нынешнем телевизоре, можно было увидеть всё, что видели «ходебщики» прошлого, и рассказывали обо всем, что видели они на своих путях-дорожках. Мы целый год работали с ребятами из нашего «Кванториума» и сделали такой вот раёк.

Кто-то из зрителей спрашивает Диану Юрьевну: «А кто такие Шаронавты? Они тут у вас рядом с Колобком?»

– А вот от колобка и откатились! Отпочковались и откололись! – весело отвечает автор идеи. – Они в космосе теперь живут. Не космонавты, а теперь шаронавты. Смотрели «Смешарики»? Вот там и найдете шаронавтов.

Да, современность и прошлое мирно соседствуют в одном домике – на радость детям и взрослым. Вот такая история с картинками. Недаром девиз молодежного образовательного Фольк-техно-форума звучит именно так: «Сохраняя, умножай!».

Первый Технопарк России был… в мызе Рябово

И еще один интереснейший персонаж и участник форума: Елена Всеволожская, которая открывала праздник с огромного экрана. Персонаж этот, конечно, виртуальный, но с исторической точки зрения Елена Васильевна, супруга Павла Александровича Всеволожского, имела полное право на участие в нынешнем форуме. Именно она была музой, вдохновителем Всеволожского на многие свершения и новшества.

Рассказывает идеолог и вдохновитель сегодняшнего мероприятия – председатель регионального отделения наставников детей и молодежи движения «Наставники России» А.Н. Левина:

– Знаете ли вы, что по нынешним меркам именно у Всеволожских был первый технопарк в Российской империи? Да, у них было в наличии целых шесть автомобилей! Больше ни у кого не было. А еще мыза Рябово славилась большим французским парком и оранжереей, в которой зрели персики, виноград и ананасы. Мыза была центром тонкорунного овцеводства. Здесь была построена Всеволожскими больница, а также земская школа и библиотека. Ириновская железная дорога тоже по их инициативе появилась. Позже был открыт финский сельхозтехникум, это нынешний наш Агропромышленный техникум. Так что название форума «Мыза Рябово» родилось не случайно. Мы сохраняем традиции, тем более что хозяева мызы Рябово славились, как и хозяева мызы Приютино, своим гостеприимством. Здесь собиралось на праздники, как свидетельствуют современники, несколько сотен человек.

А еще обязательно нужно сказать, что губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко поддержал проект, как говорится, рублем, и на Губернаторский грант под знамена форума удалось собрать прямо-таки звездный состав. А в гала-концерте принимали участие коллективы, ставшие победителями в различных номинациях форума.

«Как гармошку я услышу»…

Лия Брагина, солистка коллектива из Санкт-Петербурга с милым названием «Пташица», входит в золотую десятку лучших гармонистов России имени Геннадия Заволокина. Коллектив, в котором на самом деле все солисты, но на гармони играет только Лия – постоянные участники народной телепередачи «Играй, гармонь любимая» и Международного фестиваля «Добровидение», финалисты шоу «Страна талантов» и многих других. «Пташица» пела на сцене «Сибур Арены» и в Большом Кремлевском Дворце съездов в Москве. Лия Брагина и Светлана Кошелева родом из Архангельской области, выросли, как они сами говорят, «под дедовскую гармошку». А еще один участник коллектива – Сергей Лебедев, наш земляк, родом из Разметелево. Всех их сдружили народная песня и Санкт-Петербургский университет культуры, где и родилась «Пташица» и полетела по свету.

Гармонь и балалайка в руках и у Алексея Васильевича Шастина. Он родоначальник огромной поющей семьи, объединившей две династии музыкантов, известных не только в своей родной Новгородской области, но и по всей России. Руководитель коллектива «Куделинка» – его жена Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент СПбГИК, воспитавшая не одно поколение студентов. Отец Татьяны – Владимир Казеннов, музыкант от Бога, в детстве сам смастеривший себе балалайку, а окончив Институт культуры в Ленинграде, основал первый в в г. Чудово Новгородской области ансамбль русской песни «Волховчанка». Всю свою жизнь он посвятил народной песне.

У Татьяны и Алексея Шастиных – двое детей. Лота Иванова и Ярослав Шастин – оба концертмейстеры высшей категории, оба многодетные. И уже шестеро внуков Татьяны Владимировны и Алексея Васильевича от души поют и пляшут в «Куделинке». Для Лоты и Ярослава сценическая карьера началась, можно сказать, еще до их рождения, и всё продолжается в прекрасной бесконечности. Специального приза в благородном деле «за наставничество» и была удостоена эта удивительная семья из Чудово, лауреаты множества престижных международных конкурсов.

– Но дело не в званиях и не в наградах, – убеждена Татьяна Шастина, – дело в том, что в наших семьях нет вечных противоречий отцов и детей, потому что мы все заняты одним делом, и это дело – любимое, и все мы – единомышленники.

Но единомыслие – не синоним единообразию. И тем более – однообразию. Это понимаешь на подобном форуме, когда на сцену выходят, к примеру, участники коллектива «ДивоГрад». Им аплодировали на фестивалях «Добровидение» и «Русь музыкальная». Баяниста-виртуоза коллектива Павла Пивоварова отмечали на музыкальном шоу «Играй, гармонь любимая».

– А познакомились и объединились мы в коллектив, – говорит руководитель ансамбля Николай Бойко, – еще со студенческой скамьи. В нашей альма-матер, то есть тоже в Институте культуры. И в своем творчестве мы пытаемся сделать именно то, чему посвящен нынешний форум, – объединить традицию и современность. То есть современные технические средства и народную песню, и, как мне кажется, у нас получается.

И малой родины свет…

Так называется еще один проект, вызвавший невероятный восторг у зрителей. И, несомненно, у членов жюри. Студия костюма «Коло» и мастерская кружевоплетения города Кириши показала несколько коллекций, в которых знаменитое киришское кружево представлено во всей красе. И подано настолько органично – в цвете, в звуке, что именно этот проект стал победителем сразу в двух номинациях.

Руководитель студии дизайна костюма «Коло» ДДЮТ города Кириши Татьяна Крылова – настоящий подвижник своего дела. Художник и поэт. Когда студии стали предъявлять претензии за использование авторской музыки в показе коллекций студии, Татьяна Александровна взялась и написала сама и стихи, и музыку для показов. Сейчас фирменный стиль студии или, как это принято теперь называть, «визуальное представление», не спутаешь ни с каким другим.

– Мы уже более 20 лет пытаемся вплести кружево в костюм или в интерьер, – рассказывала нам Т.А. Крылова. – Все, что вы видели сегодня, накоплено за долгие годы работы. И прежде всего – детей, которые, можно сказать, выросли на этом кружеве. Плетение кружев не терпит спешки и суеты. Поэтому какие-то работы мы начинали, когда дети в нашей студии были еще маленькие, а когда они выросли – мы с ними закончили эти работы. Вот нашей коллекции «Царевны» 18 лет. Но она не устарела. В целом у нас создано 46 коллекций, но это не только с элементами кружева. У нас разные преподаватели, и у каждого – свой мир, который они создают и дарят всем нам. И этот мир, согласитесь, прекрасен.

Более того, он неповторим. Недаром этот мир называется «авторский костюм». Одни только названия коллекций тому подтверждение: «Музыкальная шкатулка», «Семья» «Веснянка», «Игра по белому» и «Зачем мы перешли на ты». Впечатляет, правда? Включается фантазия даже от одних названий. И тянется эта тонкая нить, вплетая старинное кружево в ткань нашей современности, соединяя прошлое и настоящее. Учит ценить подлинную красоту и ее хрупкость и нежность. И хочется если не повторить, то создать нечто свое, возможно, более прекрасное. А разве не в этом смысл творчества? В состязательности, преемственности традиций и новаторстве.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото пресс-службы Агропромышленного техникума