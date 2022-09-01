Всеволожский район принял участие в выставке «Агрорусь-2022»

Себя показать и на других посмотреть на масштабную выставку-ярмарку «Агрорусь-2022» приехали представители АПК из России и других стран. Одно из самых узнаваемых аграрных мероприятий, как всегда, порадовало гостей изобилием отечественной продукции, которая может составить конкуренцию зарубежной.

Ежегодно на ярмарку съезжаются тысячи профессионалов и посетителей.

Невзирая на переменчивый климат в политике, сельхозпроизводители Ленинградской области доказали, что они серьезные игроки на российском агропромышленном рынке. На солидном мероприятии были представлены аппетитные дары всех звеньев цепочки в агропромышленности: от сырьевой базы до реализации продукции. На ярмарку приехали представители не только разных регионов страны, но и из Беларуси. Запланированы пленарные заседания, круглые столы, отраслевые конференции и, конечно же, дегустации.

– Выставка давно стала важнейшей площадкой для работников АПК, – написал на своей странице «ВКонтакте» Андрей Низовский. – Под ее эгидой в этом году собрались 400 компаний из 7 стран и 34 регионов России. В первый день работы павильонов было заключено множество важных инвестиционных соглашений. Это наш ответ санкциям, реальная демонстрация обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения нашей страны.

– Местные аграрии не только успешно реализуют свою продукцию в Санкт-Петербурге, но и продают ее в других городах России, – отмечают в администрации Всеволожского района. – Что касается санкций, то они только на пользу нашим сельчанам. Наши производители быстро наладили производство импортозамещающей продукции. Администрация МО, со своей стороны, принимает меры для поддержки агропромышленного комплекса района. Ну а сегодня, когда не за горами очередной сбор урожая, хотелось бы пожелать аграриям хорошей погоды и богатого урожая.

Представители одного из ведущих предприятий Всеволожского муниципального образования – ЗАО «Племенной завод «Приневское», рассказали о том, что у них хорошие виды на урожай. Сегодня предприятие, которое специализируется на производстве мяса, молока, овощей, картофеля и имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, по праву считается одним из лучших в области. Об этом, в частности, свидетельствуют солидные награды, которыми ЗАО отмечено.

О том, что Ленинградская область является лидером по производству сельхозпродукции, отметил и в своей вступительной речи на открытии дня 47 региона, губернатор ЛО.

– Сельское хозяйство Ленинградской области динамично развивается, – отметил Александр Юрьевич. – Мы уже сегодня выпускаем 42% продовольствия Северо-Западного федерального округа, но при этом активно осваиваем выпуск новых видов продукции — шампиньонов, зеленого салата, мраморной говядины, твердых сыров и цветов. Область имеет все предпосылки для наращивания объемов производства. Труженикам села 47-го региона – по плечу любые амбициозные задачи. В нынешних непростых условиях на нас возложена огромная ответственность – доказать, что наши перерабатывающие предприятия способны производить недорогие и качественные продукты питания в достаточном количестве. Важная деталь: к нам приходят работать молодые кадры с горящими глазами, которые хотят трудиться на селе и производить качественную продукцию.

Как отметил Александр Юрьевич, общая сумма федеральной поддержки аграриям в этом году составит примерно 8 млрд руб.

– АПК Ленинградской области быстро развивается, – уверен председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. – Надеемся удержать темпы производства и в следующем году.

Празднику сопутствовала напряженная работа павильонов. Менеджеры разных фирм вели активные переговоры относительно дальнейшего сотрудничества. И небезрезультатно. Для агропроизводителей эта выставка – возможность показать товар лицом, продемонстрировать лучшие качества своей продукции. И, возможно, заключить выгодные контракты. «Агрорусь» всегда была для этого идеально подходящей площадкой. Но за последние годы обстановка в мире изменилась настолько, что многие опасались, не потеряет ли выставка статус одной из крупнейших. После открытия опасения развеялись.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-служба администрации ВМР