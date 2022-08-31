Во Всеволожском районе прошли соревнования по хоббихорсингу

27 – 28 августа на спортивную арену конного клуба «Winner» вышли необычные спортивные пары. Конники в парадной стартовой форме предстали перед судьями и зрителями со своими «плюшевыми партнерами» – хоббихорсами. Эта некогда детская игрушка, известная как лошадка на палочке, сегодня стала снарядом для набирающего популярность вида спорта – хоббихорсинга.

– Хоббихорсинг придумали финские студенты чуть больше 10 лет назад. Это вид спорта, в котором все элементы верховой езды выполняются самим всадником. Т.е. спортсмены выступают как в роли наездника, так и лошади, стараясь как можно точнее имитировать движения настоящей спортивной пары. Они выполняют все необходимые элементы, проходят маршрут с препятствиями и «скачут» короткие дистанции, – пояснил председатель Федерации хоббихорсинга Санкт-Петербурга, старший тренер КСК «Winner» Гавриил Морковкин.

На два дня боевое поле превратилось в место «жарких сражений», где 50 спортсменов в возрасте от 9 до 52 лет «пахали» за себя и «плюшевых партнеров». К слову сказать, многие относятся к этой, кажущейся простой забавой, дисциплине очень даже серьезно. Мало того что у каждого хоббихорса есть свое имя, как у настоящей лошади, его хозяин так же трепетно относится к подбору амуниции для «плюшевого друга», как коневладелец подбирает ее для живой лошади.

Соревнования проходили по трем дисциплинам – конкур, выездка и скачки. Самым популярным и массовым видом состязаний был конкур, но и посостязаться в скачках заявились 13 участников. Самым зрелищным оказалось преодоление препятствий от 30 до 105 см на резвость и управляемость.

Достойные результаты показали спортсмены Всеволожского района из команды КСК «Winner». Екатерина Жерздева на хорсе по имени Венера заняла первое место в маршруте «Кавалетти» и стала сильнейшей на Дангаре в манежной езде среди детей младшей возрастной группы. Одиннадцатилетняя Анастасия Герман вместе со своим Кэссиди завоевала первое место в манежной езде, а на хорсе Абрай оказалась самой «резвой» в маршрутах 60–80 и 80 см. Мария Тушина и Дымка заняли второе место в выездке, взяли две «бронзы» в маршрутах до 30 и до 50 см.

Победителей и призеров наградили дипломами, розетками, медалями, сладкими подарками и ценными призами. Праздник завершился коллективным охлаждающим душем под струями воды из автополива манежа. А эскимо от организаторов турнира сгладило горечь неудачных выступлений и придало вкусу победы еще больше сладости.

Александр СОРОКИН

Фото КСК «Winner»