На спортивной арене КСК «Вента» прошел День коня

С 19 по 21 августа на спортивной арене КСК «Вента» шло необычное конно-спортивное действо, организованное региональной организацией «Иппотера» при поддержке Фонда «Росконгресс». Прохождение маршрутов разной высоты, мастер-классы, открытые тренировки и шоу радовали участников и зрителей.

– Такого рода мероприятие в нашем регионе проводится впервые. Оно рассчитано и предназначено в основном для начинающих всадников и молодых лошадей, имеющих небольшой стартовый опыт. Здесь созданы условия для разбора и понимания тонкостей соревнований по конкуру. Опытные судьи указывают на ошибки всадников и лошадей в прохождении маршрута и дают возможность их отработать, – отметила президент РОО «Иппотера» Маргарита Симонова.

Около 60 всадников со своими четвероногими партнерами приехали сюда для участия в спортивно-образовательной программе. В дружественной обстановке начинающие спортсмены тренировались в прохождении маршрутов из 10 препятствий на боевом поле размером 60 на 60 метров. Главный судья программы, мастер спорта РФ, судья 1 категории Ксения Тимова рассказала:

– В первый день в формате тренировок участникам был предложен мастер-класс по курс-дизайну, который провела курс-дизайнер всероссийской и международной категории «3 звезды» Ольга Фадеева. Второй день был посвящен работе над посадкой. Со спортсменами этим занималась тренер Федерации конного спорта России, судья Всероссийской категории Ольга Зибрева. На третий день, под моим руководством, спортсмены разбирались в тонкостях конкура.

Среди участников мероприятия была Анна Мянд со своим конем ганноверской породы по кличке Гамбит. Спортсменка занимается в КСК «Велес», но в соревнованиях пока не участвовала. Она поделилась своими впечатлениями:

– Для нас с Гамбитом эта программа оказалась очень интересной и полезной. Для коня, не имеющего стартового опыта, любая непривычная обстановка вызывает волнение и стресс. Здесь мы имели возможность в условиях, приближенных к соревновательным, пройти все маршруты без лишнего психологического напряжения.

Наряду с тренировками и получением знаний участники имели возможность пообщаться и поделиться впечатлениями. А также вместе со зрителями насладиться конной шоу-презентацией арабской породы лошадей и демонстрацией модных шляп.

Александр СОРОКИН