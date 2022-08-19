УМВД России по Всеволожскому району ЛО возобновляет прием граждан
УМВД России по Всеволожскому району ЛО возобновляет прием граждан!
УМВД России по Всеволожскому району ЛО сообщает, что в соответствии с распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции В.А. Колокольцева от 27.06.2022 № 1/7005 с 11.07.2022 личный прием граждан руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел возобновлен!
Адреса приема граждан:
128 отдел полиции УМВД России:
Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Сотникова, д. 27.
Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, ул. Станционная, у д. 19.
Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 54, корп. 1.
Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 2.
97 отдел полиции УМВД России.
Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Дубровка, ул. Пионерская, д. 11.
Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 7.
88 отдел полиции УМВД России:
Прием граждан осуществляется в отделе полиции, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2.
87 отдел полиции УМВД России:
Прием граждан осуществляется в отделе полиции, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Ручьевский проезд, д. 14.
96 пункт полиции УМВД России:
Прием граждан осуществляется в пункте полиции, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 13.
График приема граждан:
Участковые уполномоченные полиции УМВД России принимают граждан по вышеуказанным адресам каждый вторник и четверг с 17.00 до 19.00, а также один раз в месяц в субботний день с 15.00 до 16.00 (согласно графика работы участковых уполномоченных полиции).
Телефоны для связи:
128 отдел полиции УМВД России: 8 (813-70) 21-002:
майор полиции Синичкина Людмила Владимировна, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-03-94;
майор полиции Агапов Андрей Александрович, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-47-36;
капитан полиции Коскова Виктория Александровна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-47-32;
капитан полиции Смирнов Юрий Николаевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-12-81;
лейтенант полиции Жуков Алексей Андреевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-39-03;
лейтенант полиции Карпов Алексей Николаевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-41-33;
младший лейтенант полиции Науменко Ярослав Владимирович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-12-42;
лейтенант полиции Шаповалов Александр Дмитриевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-45-71;
младший лейтенант полиции Звонцов Максим Алексеевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-39-51;
младший лейтенант полиции Туманов-Замураев Данил Александрович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-65.
87 отдел полиции УМВД России: 8 (812) 704-29-50:
младший лейтенант полиции Васильев Андрей Иванович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-37-94;
майор полиции Виноградов Александр Александрович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-04-46;
младший лейтенант полиции Гусев Денис Дмитриевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-15;
младший лейтенант полиции Казюлин Сергей Васильевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-23;
капитан полиции Лейба Елена Сергеевна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-41-51;
майор полиции Макарчук Антон Андреевич, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-10-61;
младший лейтенант полиции Рачковский Никита Витальевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-81;
капитан полиции Матжанова Светлана Ромиковна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-45-49;
старший лейтенант полиции Морозов Михаил Александрович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-56-82;
капитан полиции Нартова Нина Ивановна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-35-24;
капитан полиции Недостоев Игорь Николаевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-03-49.
88 отдел полиции УМВД России: 8 (812) 593-49-90:
капитан полиции Бончковская Кристина Валеховна, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-09;
старший лейтенант полиции Маклаков Виталий Алексеевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-76;
старший лейтенант полиции Герасимова Анастасия Александровна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-09;
капитан полиции Усачев Дмитрий Михайлович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-25-42;
лейтенант полиции Кравец Дмитрий Андреевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-77.
97 отдел полиции УМВД России: 8 (813-70) 77-277:
старший лейтенант полиции Саймидинов Роман Усманович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-15-03;
майор полиции Брель Олега Валерьевна, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-52-58.
96 пункт полиции УМВД России:
майор полиции Санников Иван Анатольевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-43-20;
капитан полиции Медведев Владимир Леонидович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-04-19;
капитан полиции Минин Алексей Александрович, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-47-24.
За более точной информацией об участковом уполномоченном полиции, обслуживающим Ваш адрес проживания, необходимо обратиться на официальный сайт МВД РФ в разделе «Ваш участковый» (https://мвд.рф/district).
Если Вы или Ваши родственники стали жертвой правонарушения или преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 704-29-18 или 112.
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области