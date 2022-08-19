УМВД России по Всеволожскому району ЛО возобновляет прием граждан!

УМВД России по Всеволожскому району ЛО сообщает, что в соответствии с распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции В.А. Колокольцева от 27.06.2022 № 1/7005 с 11.07.2022 личный прием граждан руководящим составом и уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел возобновлен!

Адреса приема граждан:

128 отдел полиции УМВД России:

Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Сотникова, д. 27.

Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рахья, ул. Станционная, у д. 19.

Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Центральная, д. 54, корп. 1.

Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 2.

97 отдел полиции УМВД России.

Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. Дубровка, ул. Пионерская, д. 11.

Служебное помещение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 7.

88 отдел полиции УМВД России:

Прием граждан осуществляется в отделе полиции, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, 7/2.

87 отдел полиции УМВД России:

Прием граждан осуществляется в отделе полиции, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, Ручьевский проезд, д. 14.

96 пункт полиции УМВД России:

Прием граждан осуществляется в пункте полиции, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 13.

График приема граждан:

Участковые уполномоченные полиции УМВД России принимают граждан по вышеуказанным адресам каждый вторник и четверг с 17.00 до 19.00, а также один раз в месяц в субботний день с 15.00 до 16.00 (согласно графика работы участковых уполномоченных полиции).

Телефоны для связи:

128 отдел полиции УМВД России: 8 (813-70) 21-002:

майор полиции Синичкина Людмила Владимировна, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-03-94;

майор полиции Агапов Андрей Александрович, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-47-36;

капитан полиции Коскова Виктория Александровна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-47-32;

капитан полиции Смирнов Юрий Николаевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-12-81;

лейтенант полиции Жуков Алексей Андреевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-39-03;

лейтенант полиции Карпов Алексей Николаевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-41-33;

младший лейтенант полиции Науменко Ярослав Владимирович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-12-42;

лейтенант полиции Шаповалов Александр Дмитриевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-45-71;

младший лейтенант полиции Звонцов Максим Алексеевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-39-51;

младший лейтенант полиции Туманов-Замураев Данил Александрович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-65.

87 отдел полиции УМВД России: 8 (812) 704-29-50:

младший лейтенант полиции Васильев Андрей Иванович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-37-94;

майор полиции Виноградов Александр Александрович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-04-46;

младший лейтенант полиции Гусев Денис Дмитриевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-15;

младший лейтенант полиции Казюлин Сергей Васильевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-23;

капитан полиции Лейба Елена Сергеевна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-41-51;

майор полиции Макарчук Антон Андреевич, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-10-61;

младший лейтенант полиции Рачковский Никита Витальевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-38-81;

капитан полиции Матжанова Светлана Ромиковна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-45-49;

старший лейтенант полиции Морозов Михаил Александрович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-56-82;

капитан полиции Нартова Нина Ивановна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-35-24;

капитан полиции Недостоев Игорь Николаевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-03-49.

88 отдел полиции УМВД России: 8 (812) 593-49-90:

капитан полиции Бончковская Кристина Валеховна, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-09;

старший лейтенант полиции Маклаков Виталий Алексеевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-76;

старший лейтенант полиции Герасимова Анастасия Александровна, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-09;

капитан полиции Усачев Дмитрий Михайлович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-25-42;

лейтенант полиции Кравец Дмитрий Андреевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-46-77.

97 отдел полиции УМВД России: 8 (813-70) 77-277:

старший лейтенант полиции Саймидинов Роман Усманович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-15-03;

майор полиции Брель Олега Валерьевна, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-52-58.

96 пункт полиции УМВД России:

майор полиции Санников Иван Анатольевич, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-43-20;

капитан полиции Медведев Владимир Леонидович, УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-04-19;

капитан полиции Минин Алексей Александрович, старший УУП ГУУП и ПДН – 8 999 045-47-24.

За более точной информацией об участковом уполномоченном полиции, обслуживающим Ваш адрес проживания, необходимо обратиться на официальный сайт МВД РФ в разделе «Ваш участковый» (https://мвд.рф/district).

Если Вы или Ваши родственники стали жертвой правонарушения или преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 704-29-18 или 112.