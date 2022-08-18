Музей в доме Гергарда Вокка готовится к открытию

Во Всеволожске готовится к открытию частный историко-краеведческий музей М.С. Ратниковой, расположенный в доме Вокка. Вниманию посетителей – три зала с экспозициями. Также использована лестничная площадь второго этажа, а входной коридор превращён в зал.

Всё, что было в Государственном историко-краеведческом музее, поместилось на втором этаже дома родственника Марины Семеновны – Гергарда Вокка. Во всех залах произведён ремонт – стены и потолок обшиты евровагонкой. Это первый ремонт дома, который существует более ста лет. Всё оформление сделано художником Дмитрием Николаевичем Шадьковым с большой любовью.

10 – 11 августа в музее побывали заместитель главы районной администрации С.В. Хотько, начальник отдела культуры Д.А. Воробьёва и главный специалист отдела культуры Р.Ф. Симанкова, а 11 августа – пресс-служба администрации. Были и первые посетители. Само открытие состоится на днях. Вход свободный для всех любителей отечественной истории и культуры.

Отметим, что с апреля в доме Вокка практически отсутствует электричество. Все обращения Марины Семеновны по поводу восстановления электроснабжения остались без ответа. Это мешает нормальной работе музея, но – и это главное – вносит большие трудности в нормальное существование почетного гражданина города Всеволожска, которая и без того всю жизнь вынуждена бороться за свои права.