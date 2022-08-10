Лесколово атаковало семейство диких кабанов

Деревню Рохма, что расположилась в пределах Лесколовского сельского поселения, терроризирует обширное семейство диких кабанов. Ведут они себя совершенно по-свински – устраивают опустошительные набеги на деревенские огороды и дачные участки, демонстрируя при этом полную уверенность в собственной безнаказанности. Людей не боятся, собак игнорируют.

К слову, эти лесные жители заходили в деревню и раньше, но были тогда гораздо скромнее. Поначалу многочисленные дачники, обосновавшиеся в Рохме, лишь подшучивали над не прошенными гостями. Некоторые даже умилялись такому неожиданному соприкосновению мира диких животных и культуры огородничества.

Однако в этом сезоне кабаны вконец оборзели. Людей пугают регулярность их вторжений и нахрапистая наглость. Вот как описал местный житель процесс передвижения по деревне кабаньего выводка:

«Идут, как носороги, молча, и всё громят. Ломают заборы, прорывают сетки. Шумихи и гирлянды — не помогают. На собак — ноль реакции. Такая опасная животная масса, без мозгов. Затопчут и не заметят. Перерыли все картофельные огороды. Понятно, что без этих клубней никто не умрёт, но всё же. То есть это уже не прикол. У нас, конечно, есть люди и с ружьями. Но в такого стрельнешь, а потом объясняться устанешь».

Постоянные жители Рохмы считают, что во всем виноваты егери – они якобы для каких-то своих целей растили и подкармливали выводок в ближнем лесу. В итоге дикие кабаны выросли невероятно прожорливыми и совершенно непугаными.

В последний раз кабаны навели шороху в деревне в минувшее воскресенье. Жители Рохмы намерены пожаловаться на это форменное свинство в ответственные комитеты и службы.

Светлана Завадская