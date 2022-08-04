Информация для кандидата, поступающего на военную службу
Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту в именные формирования Ленинградской области.
Для подачи документов обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, 90, корп. 3;
по телефонам 8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно);
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt; на Телеграм-канале t.me/povsk_lo;
в ближайший военный комиссариат по месту проживания.
Перечень предоставляемых документов:
копия паспорта (страницы с записями);
копия военного билета (все страницы);
копия СНИЛС;
копия ИНН;
копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
копия документов об образовании;
фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
реквизиты банковской карты (любого банка) платёжной системы «МИР»;
копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.
Требования к кандидатам:
Здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями).
Возраст: от 18 до 60 лет.
Образование: не ниже основного общего (9 классов).
Профессиональная подготовка: пребывающие в запасе, прошедшие военную службу по призыву или по контракту; не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
Отсутствие непогашенной судимости.
На воинские должности, подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, солдатами.
Срок заключения контракта: от 6 месяцев.
ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
От государства – повышенное денежное довольствие (от 200 000 рублей):
— ежемесячная надбавка к денежному довольствию (2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия в боевых действиях);
— суточные в размере 2800 руб.;
— выплаты за непосредственное участие в активных наступательных действиях – 8 000 руб. в сутки;
— премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;
— выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни;
— денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха.
Итого, в среднем для рядового и сержантского состава от 200 000 до 465 000 рублей.
От Ленинградской области:
единовременная денежная выплата:
100 000 рублей – при заключении контракта и зачислении в штат именных подразделений Ленинградской области;
100 000 рублей – после завершения боевого слаживания подразделения;
100 000 рублей – при убытии в район выполнения боевых задач.
Льготы от государства:
льготное исчисление выслуги лет (день за три);
статус участника боевых действий (налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);
кредитные каникулы сроком до 6 мес.
Льготы от Ленинградской области:
право на внеочередное обеспечение местом в дошкольной образовательной организации и преимущественное право зачисления в образовательную организацию среднего профессионального образования детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;
бесплатное предоставление земельного участка для строительства дома.
Гражданам, изъявившим желание служить в именном подразделении Ленинградской области, следует обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, 4 или г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанка, д. 90, корп. 3.