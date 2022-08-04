Информация для кандидата, поступающего на военную службу по контракту в именные формирования Ленинградской области.

Для подачи документов обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, 90, корп. 3;

по телефонам 8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 (круглосуточно);

в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/lo_contrakt; на Телеграм-канале t.me/povsk_lo;

в ближайший военный комиссариат по месту проживания.

Перечень предоставляемых документов:

копия паспорта (страницы с записями);

копия военного билета (все страницы);

копия СНИЛС;

копия ИНН;

копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);

копия документов об образовании;

фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);

реквизиты банковской карты (любого банка) платёжной системы «МИР»;

копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.

Требования к кандидатам:

Здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями).

Возраст: от 18 до 60 лет.

Образование: не ниже основного общего (9 классов).

Профессиональная подготовка: пребывающие в запасе, прошедшие военную службу по призыву или по контракту; не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее профессиональное образование;

Отсутствие непогашенной судимости.

На воинские должности, подлежащие замещению прапорщиками, сержантами, солдатами.

Срок заключения контракта: от 6 месяцев.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:

От государства – повышенное денежное довольствие (от 200 000 рублей):

— ежемесячная надбавка к денежному довольствию (2 оклада по воинской должности военнослужащего за месяц участия в боевых действиях);

— суточные в размере 2800 руб.;

— выплаты за непосредственное участие в активных наступательных действиях – 8 000 руб. в сутки;

— премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;

— выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни;

— денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха.

Итого, в среднем для рядового и сержантского состава от 200 000 до 465 000 рублей.

От Ленинградской области:

единовременная денежная выплата:

100 000 рублей – при заключении контракта и зачислении в штат именных подразделений Ленинградской области;

100 000 рублей – после завершения боевого слаживания подразделения;

100 000 рублей – при убытии в район выполнения боевых задач.

Льготы от государства:

льготное исчисление выслуги лет (день за три);

статус участника боевых действий (налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы сроком до 6 мес.

Льготы от Ленинградской области:

право на внеочередное обеспечение местом в дошкольной образовательной организации и преимущественное право зачисления в образовательную организацию среднего профессионального образования детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

бесплатное предоставление земельного участка для строительства дома.

Гражданам, изъявившим желание служить в именном подразделении Ленинградской области, следует обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, 4 или г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанка, д. 90, корп. 3.