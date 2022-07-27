В поселке Осельки готовится к открытию школа-сад

Сегодня, 27 июля, губернатор Ленинградской области отправился с рабочим визитом во Всеволожский район. В планах главы региона осмотр целого ряда новых социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первой остановкой стало новое здание школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в поселке Осельки. Учреждение уже подключено к инженерным сетям и готовится принять учеников 1 сентября.

Трехэтажное здание включает в себя три блока: начальная школа, средняя школа и детский сад. Для начальных классов предусмотрены отдельный вход, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня. Для старших классов оборудованы учебные классы, мастерские, кружковые кабинеты. Кроме того, в школе предусмотрены актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, медпункт и тир для стрельбы из пневматического оружия с дистанцией 50 м.

Губернатор осмотрел просторные кабинеты и оценил симпатичное оформление. После обхода глава региона сделал первую запись в книге для гостей. «Желаю, чтобы школа стала не только вторым домом для ребят, но и самым любимым местом, которое они с теплом будут вспоминать всю жизнь», – написал Александр Дрозденко.

Фото пресс-службы областного правительства