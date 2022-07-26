Александр Дрозденко вошел в новый санкционный список Великобритании

Великобритания внесла 42 новые позиции в российский санкционный список. В него были включены в том числе и главы регионов, среди которых – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Полный список опубликовало сетевое издание РИА Новости. Глава 47-го региона к новости отнёсся спокойно и прокомментировал в своем телеграм-канале шутливо: «Дождался!».

Ленинградцы, следящие за публикациями Александра Дрозденко, поддержали губернатора и отреагировали на новость также с юмором. «Поздравляем!», «Плох тот губернатор, которого нет в этом списке!», «Это признание!», «Ждем следующих вершин!» – отмечали подписчики главы региона.

Санкции подразумевают заморозку активов, если они есть, а также запрет на въезд на территорию Великобритании. Губернаторов внесли в санкционный список из-за их постов, следует из документов британского правительства.