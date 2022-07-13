Во Всеволожском районе есть запрос на вторичную переработку

«Зеленый» бизнес влез в бутылку и пластик. Сразу два предприятия по переработке отходов во Всеволожском районе стали местом высадки десанта представителей Российского экологического оператора и сотрудников регионального комитета по обращению с отходами.

Специалисты наблюдали, как перерабатывают банки и бутылки, и интересовались, может ли ненужная тара стать золотой жилой. Оказалось, что самая актуальная проблема – отсутствие сырья.

– Идея вторичной переработки стекла стара, как мир, – отмечают предприниматели компании «Элемент Ресайклинг». – В Советском Союзе опыт сбора стеклотары был достаточно успешным. Целые бутылки использовались в качестве оборотной посуды, битые шли на вторсырье. Некоторые еще помнят, что за тару лимонада можно было получить 20 копеек монетками.

Тогда изначально в цену входила залоговая стоимость тары. Населению было выгодно сдавать бутылки. Круговорот стеклянных сосудов был доступен заводам благодаря развитой системе сбора использованной стеклотары. После распада СССР практика системы вторичного использования прекратилась, пункты приёма стекла закрылись.

На всеволожском предприятии от гор старых бутылок остаются одни осколки… Разноцветные груды из мелкой и блестящей россыпи до выхода на конвейер были грязной тарой со свалки. В процессе переработки всё дробится, отделяются металлы, органика и прочие загрязнения. Заключительный этап: оптическая сепарация по цветам. Пройдя цикл переработки, они готовы к использованию предприятиями стекольной промышленности. Такой вот «круговорот стекла в природе».

На площадке по переработке пластика рассказали, что объект ввели в эксплуатацию в прошлом году. После переработки получают сырье для производства волокна, геотекстиля, упаковочной пленки, синтепона, ПЭТ-листов для теплиц, полиэстеровой нити и других товаров. Мощности предприятия по переработке до 7,5 тысячи тонн в год. С января по май было утилизировано около 3,5 тысячи тонн бутылок.

Ирэн ОВСЕПЯН