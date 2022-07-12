Во Всеволожске пройдет День народного творчества

16 июля на территории Общественного пространства «Парк Песчанка» в рамках Года культурного наследия народов России состоится День народного творчества в Ленинградской области. В мероприятии примут участие творческие коллективы и популярные фольк-группы.

Организатором мероприятия выступает областной Дом народного творчества. Гости праздника смогут вдохновиться этническим разнообразием и познакомиться с яркими и самобытными традициями. Помимо дефиле подлинных этнографических народных костюмов регионов России, окунуться в атмосферу старых обрядов поможет и уникальная фотовыставка «Сила традиций – народы Российской Федерации».

Ну, и как водится на хорошем празднике, кроме выступления артистов и вкусной еды, на площадке будет организовано множество тематических мастер-классов, а для самых маленьких гостей – специальные детские зоны. Изюминкой мероприятия станет выступление звонарей.

Мероприятие начнется в 12.00. Вход свободный.