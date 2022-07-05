В деревне Лаврики завершено строительство новой школы на 565 мест

Четырехэтажную школу на ул. Шоссе в Лаврики возвела Группа компаний «ЦДС» по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, открытие учебного учреждения запланировано на сентябрь. Для ребят здесь предусмотрены два бассейна и два спортзала, мастерские для уроков технологии и домоводства, библиотека, столовая, медицинские кабинеты. На пришкольной территории — стадион с полем для мини-футбола, беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола.