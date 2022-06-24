В минувшую субботу Всеволожск в парке Песчанка принимал гостей. Два национальных праздника, знаменующих собой окончание весенне-полевых работ: чувашский «Акатуй» (праздник плуга) и марийский «Пеледыш пайрем» (праздник цветов), объединив свои творческие возможности под девизом фестиваля «Сохраняя традиции», поделились с гостями всем самым интересным, что есть в обычаях и культуре двух народов, веками живших по соседству. Но не только песни, танцы, напитки и блюда национальной кухни согревали в этот день всех, кто пришел на праздник плуга и цветов, – согревала особая, очень теплая и душевная атмосфера праздника, душевная щедрость хозяев и участников концерта.

«Вышить карту Родины»

Здесь о многом стоило бы рассказать, начиная со слова «впервые». Впервые два древних и самобытных народа объединенными творческими усилиями проводили такой совместный праздник в новом месте. Впервые на это мероприятие прибыла представительная делегация из Чувашии: пять министров ведущих отраслей и сам глава республики Олег Алексеевич Николаев приехали поздравить участников праздника. Делегация Чувашии прибыла во Всеволожск буквально «с корабля на бал», только что проведя панельную сессию на XXV юбилейном Международном Петербургском экономическом форуме по поводу нового производства перекиси водорода озонным методом на чебоксарском объединении «Химпром» и получив восторженные отзывы и аплодисменты зрителей за свой уникальный подарок форуму: вышитую вручную карту России. Глава республики рассказал об истории создания такого уникального произведения искусства – вышитой карты России, напомнив, что для этого пришлось объединить все 85 субъектов Российской Федерации, «увлечь их этой идеей». В результате откликнулись 200 лучших мастеров со всей страны, вложив в вышивку не просто контуры и картинку своей республики, но и свою душу.

– Честно скажу, – признался Олег Николаев, – поначалу мы даже переживали – удастся ли нам осуществить эту идею. Но всё получилось. На мой взгляд, мы тем самым – через вышивку – смогли, образно говоря, «сшить страну – мы сшили страну ментально во времени, в веках. И нам рассказывали – чтобы выполнить эту работу, мастера изучали архивные материалы, техники вышивок, культуру и традиции народов, историю своей малой родины и страны. И нам удалось объединить в одну картину вот это великое разнообразие культур и традиций нашего Отечества, потому что на карте есть «Оленья волость» и Байкал, есть огромная Якутия и наша не очень большая Чувашия; есть янтарь и золото, алмазы и «черное золото», то есть нефть, – есть всё, что являет наше природное богатство и красоту Родины.

«Мы шли к тебе на помощь, Ленинград»!

На пресс-конференции перед торжественным открытием праздника глава Чувашии рассказал о патриотическом марафоне, который молодежь республики провела совместно с Татарстаном в преддверии Дня Победы. История строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей – ещё одна героическая страница истории Великой Отечественной

войны. Познакомиться с именами героев войны, сражавшихся за Ленинград и освобождавших город, можно было на специальной выставке «Мы шли к тебе на помощь, Ленинград». Среди этих имён – Герой Советского Союза, артиллерист Виктор Ерменеев, командир эскадрильи штурмовой авиации, дважды Герой Советского Союза Георгий Паршин, Герой Советского Союза Николай Чухреев, получивший эту высокую награду за легендарную переправу через реку Свирь под городом Лодейное Поле.

Кстати, 2022 год в Республике Чувашия объявлен «Годом выдающихся земляков», и с некоторыми из них мы с вами даже неплохо знакомы. Например, в этом году губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов подписал распоряжение о присвоении одному из скверов Северной столицы имени выдающегося уроженца Чувашии, архитектора и живописца Петра Егорова. Егоров участвовал в строительстве Зимнего дворца, Смольного монастыря, Дворцово-паркового ансамбля Петродворца и Мраморного дворца. Он же автор проекта храма Рождества в Песках и знаменитой на весь мир решетки Летнего сада.

У марийцев – свой список выдающихся земляков, сражавшихся за нашу общую Родину – Россию и прославивших свою малую родину – Республику Марий Эл. И свой список достижений как на экономическом, так и на культурном фронте. В этом году Марийская национальная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ший корно» получила поддержку президентского культурного фонда за проект, приуроченный к 350-летию рождения Петра I. Проект назывался «Храним народами России завет Петра I: в службе честь!» Пять национальных объединений, в их числе и Чувашский культурный центр, приняли участие в проекте, восстановив по архивным документам, историческим свидетельствам и художественной литературе старинную традицию своего народа проводов в армию.

– А помните, у Куприна в знаменитой повести «Поединок», – напомнила нам заместитель председателя Марийской культурной автономии «Ший корно» Г.В. Белашова, она же автор проекта «В службе честь», – что денщик поручика Ромашова был черемисом, то есть марийцем. Звали его Гайнан, он был идолопоклонником, то бишь язычником, что добавляло его фигуре особого колорита. И полковое начальство ничего другого не придумало, когда надо было по закону Российской армии привести его к присяге, как наколоть на шпагу кусок хлеба с солью, и черемис съел подношение, не прикасаясь к нему руками, – во славу царя и Отечества, поклявшись служить новому хозяину верой и правдой.

Да, марийцы, как написано в некоторых источниках, «последние язычники Европы». Но моя собеседница Галина Васильевна Белашова, будучи коренной марийкой, прожив большую часть жизни в Санкт-Петербурге и получив высшее историческое образование, уточняет:

– Мы на самом деле очень не любим, когда нас называют язычниками, – это наша традиционная религия, в которой есть понимание и вера в то, что человек – частица всего живого и часть природы, поэтому мы поклоняемся силам природы и очень ценим и оберегаем всё живое, что есть вокруг нас. Мы, если так можно сказать, по природе своей души первые экологи планеты. Не обидим, не возьмём от природы ничего лишнего. Между прочим, это нас очень объединяет с нашими добрыми друзьями чувашами, хотя они в своё время обратились к православной вере, но в традиции у них осталось очень уважительное и бережное отношение к природе.

«К цветку цветок сплетай венок!»

В традиции проведения всех национальных праздников как у марийцев, так и у чувашей не только песни да танцы; все гости могут познакомиться с национальной кухней, с особенностями быта и народными обычаями, посоревноваться в национальной борьбе и принять участие в каком-нибудь мастер-классе, а самое главное – попытаться понять, в чём особенность души народа.

Честно сказать, трудно пройти мимо, не заглянув в каждую палатку, стилизованную то под чувашскую избу, то под марийское подворье, где на рукотворном плетне – яркие, как полевой луг, полотенца, вышитые знаменитой марийской вышивкой. Эта уникальная техника сохранилась с древних времен, и ведется она своеобразным методом, по счету нитей, и далеко не каждому дано освоить это старинное ремесло.

А рядом – веселье, дым коромыслом и яркие, как у жар-птицы, наряды ансамбля «Санар» из чувашского посёлка Вурнары Вурнарского же района республики. Полчаса назад они песнями да танцами встречали делегацию главы республики, да так «завели всех», что глава не выдержал и пустился в пляс с земляками. Сейчас, пока еще есть время до официального открытия праздника и фестиваля, вурнарцы поют просто от полноты чувств.

– О чем ваша песня? – спрашиваю голосистых запевал. Вероника Илларионова отвечает за всех: «У нас, у чувашей, много песен о том, как мы возвращаемся домой. А сегодня мы нашему главе спели просто частушки. У нас их тысяча, а то и больше, и мы можем их петь сутками.

В этом чувашском ансамбле, как мне показалось, мужчин столько же, сколько и женщин, а возможно, и больше. Александр Мефодьевич Иванов – знатный солист, барабанщик и мастер художественного свиста, с улыбкой признается:

– Мы попеть любим! У нас это и правда получается. Мы попашем и попоём потом. Вы же знаете, что за праздник АКАТУЙ – праздник плуга, свадьба плуга. Всё вспахали, всё посеяли, можно дух перевести. Квасу чувашского попить. Да попеть обязательно.

А ещё мне здесь рассказали, почему такие необычные головные уборы у чувашских женщин. Они очень похожи на шлемы древних русских богатырей…

– А то! – улыбается Валериан Перепелкин, тоже солист «Санара». – У нас же не просто женщины были в древности, они были воительницы, амазонки по-вашему. Они воевали наравне с мужчинами, и любая женщина могла встать в строй наравне с мужчиной.

– В древности у нас вообще был культ женщины. Защитницы очага, хранительницы мира и семьи. Да женщина первая вставала на защиту родного дома. Поэтому у нас так много песен о возвращении домой… – добавляет Светлана Краснова.

В прошлом году на фестивале народных хоров и ансамблей «Поёт село родное» фольклорный ансамбль «Санар» из чувашского посёлка Вурнары стал одним из победителей. Почётное звание лауреатов получили и в этот раз, поскольку праздник цветов и плуга был приурочен к Межрегиональному этнофестивалю «Сохраняем традиции», и много гостей из разных регионов России прибыло во Всеволожск, чтобы принять участие в этом конкурсе.

В том числе и хорошо знакомый нам марийский коллектив «Югорно», – знаете как переводится? – «Небесный путь» или «Божий путь». Ансамбль юных ложкарей из Волосовского района и фольклорный коллектив из подмосковной Балашихи. Шоу-группа «Звездопад» из поселка Щеглово и дуэт гусляров, точнее гуслярок Елены Таниковой и Юлии Венкиль Марийской национально-культурной автономии «Ший корно». Были гости из Башкортостана и самой Республики Марий Эл – всего 65 участников, которым дружно аплодировал зал, расположившийся под открытым небом.

Все высокие гости, приехавшие на праздник, отметили, что это только придало ему ещё больше красок и масштабности. А среди гостей – не только делегация Чувашской Республики, но и хозяева праздника, они же организаторы: Ленинградский областной Дом дружбы, региональная национально-культурная автономия «Ший корно», региональная общественная организация «Чувашское культурное общество Ленинградской области». Праздник состоялся в том числе благодаря поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

И уже глубоким вечером, подводя, можно сказать, неформальные итоги мероприятия, Евдокия Евдокимовна Соловьева, возглавляющая марийскую национально-культурную автономию «Ший корно», заметила: «Праздники разные нужны, праздники все важны, но если праздник не несёт радости и не даёт каких-то новых знаний о том, чему был посвящен, – это просто действие, а праздник – он должен быть радостью для всех». На самом деле всё получилось: была и радость открытий, и положительные эмоции, и щедрость народных талантов, и красота традиций.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Нины УСТИЧЕВОЙ