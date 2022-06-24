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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Олимпийский день» состоялся во Всеволожске

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Детский спортивный праздник, приуроченный к проведению Всероссийского олимпийского дня, прошел на стадионе Лицея № 1.

23 июня спортплощадка Всеволожского лицея № 1 заметно преобразилась. Участников праздника встретило пространство, украшенное олимпийской символикой из воздушных шаров и красочными баннерами. Юных физкультурников приветствовали аниматоры, одетые в костюмы мультипликационных героев. Все говорило о важности и значимости предстоящего мероприятия. Его организаторами стали Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта». Помогали в проведении праздника представители Всеволожского молодежного центра «Альфа». Открывая спортивный праздник, главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района Елена Чиженко обратилась к собравшимся.

– «Всероссийский олимпийский день 2022» проводится в рамках программы Олимпийского комитета России и призван способствовать сохранению и защите олимпийских ценностей и развитию массового спорта. В условиях беспрецедентных санкций в отношении российского спорта мы не можем оставаться в стороне, и своим участием поддерживаем наших спортсменов, отстраненных от международных соревнований. Слоганом мероприятия выбрана фраза «Знай наших!»

А главный судья состязаний Юлия Кургузкина пожелала участникам «сильных рук и быстрых ног». Праздник начался с разминки, которую под задорную музыку провели волонтеры Всеволожского молодежного центра «Альфа». Как следует «разогревшись», участники приступили к основной программе соревнований. Тринадцати командам из школ Всеволожского района предстояло состязаться в 8-этапной эстафете, в прыжках в длину с места, олимпийской викторине, легкоатлетической эстафете и конкурсе капитанов.

– Программа Олимпийского дня составлена с учетом уровня физического развития детей 8–10 лет и организованна так, чтобы максимально вовлечь и заинтересовать школьников. Понимая важность физкультуры и спорта в укреплении здоровья и формировании личности ребенка, мы сразу же откликнулись на призыв организаторов и собрали команду, – рассказала представитель команды Щегловской СОШ, учитель физической культуры Мария Титова.

Все команды достойно прошли спортивные испытания и главный судья, Юлия Кургузкина, объявила результаты соревнований. В упорной борьбе наиболее сильной и сплоченной оказалась спортивная команда из Кудрово. Вторыми стали юные спортсмены Морозовской СОШ, а третье место заняли «хозяева» спортивной площадки – команда Лицея № 1. Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Все участники Олимпийского дня получили сладкие угощения.

Борис Степанов
Фото из архива «В.в.»

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