Бугровский совет депутатов победил в конкурсе ЗакСа Ленобласти

Законодательное собрание Ленобласти подвело итоги конкурса «На лучшую организацию работы представительских органов местного самоуправления в 2021 году». Совет Бугровского поселения занял первое место среди поселений численностью свыше 5 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, работу представительного органа оценивали по нескольким критериям: выполнение планов и программ, совместная работа с местной администрацией, взаимодействие с жителями, исполнение наказов избирателей, работа над принимаемыми решениями.

Работа Бугровского совета депутатов была высоко оценена по всем показателям.

– Это закономерный итог слаженной работы нашей команды и, конечно же, тесного сотрудничества с администрацией поселения, с нашими избирателями, – отметила глава Бугровского поселения, председатель совета депутатов Елена Моисеева. – Только в полном взаимодействии с исполнительной властью и с жителями можно добиться успеха в реализации всех планов, направленных на развитие нашего поселения.