Дороги Всеволожского района готовятся к ремонту

Во Всеволожском районе стартовал самый протяженный дорожный ремонт этого лета по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке от Щеглово в сторону поселка имени Морозова.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обновляется сразу 19 километров трассы, связывающей Щеглово, Алюмино, большие садоводческие массивы «Дунай» и «Сады» с бывшим «Северным полукольцом». Сейчас техника снимает изношенное полотно, а дорожники разбирают старые остановки.

Ремонт планируется закончить ближе к началу осени, временами будет вводится реверсивное движение. Помимо замены полотна и укладки двух слоев нового покрытия предусмотрено укрепление обочин, нанесение новой разметки и установка дорожных знаков.

Кроме того, будет приведена в порядок «Перемычка» между Сертолово и Агалатово. По заказу «Ленавтодора» тут обновляется почти девять километров трассы через деревню Сарженка. Сейчас техника снимает старое покрытие, автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на временные знаки ярко-оранжевого цвета. В общей сложности ремонт здесь планируют завершить к середине лета.

Так как дорога соединяет два больших населенных пункта, здесь будет использован усиленный асфальт. Он разрабатывается по методу так называемого объемного проектирования, который предполагает специальный подбор щебня особой формы и размера, а также выбор битумного вяжущего согласно тем нагрузкам и климатическим особенностям, которые соответствуют дороге.