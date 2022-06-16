Цветочное царство в Лесколово

Наверное, каждая дама мечтает получить миллион алых роз. И не только роз, но и лилий, гербер, хризантем, ирисов, фрезий. Ну хотя бы даже не получить, а представить, что ты и есть обладательница всего этого великолепия. Но большинство женщин будут рады и простому букету.

Признаюсь, мне повезло. Так получилось, что вместе с руководителем Фонда развития предпринимательства Всеволожского района я оказалась на производстве по выращиванию цветов. По всей территории этого объекта в защищенном грунте развернулся пестрый ковер из петуний, георгин, пионов, бегоний и многих других растений. Продукция предприятия освоила не только рынок СЗФО, но и поставляется на юг, в Центральный Федеральный округ ФО, в Тюмень и Сургут.

Рынок большой, но подвержен сезонным колебаниям

Идея второго возрождения цветоводства в России возникла в конце 90-х и начале 2000-х. Тогда пришло понимание, что на российском рынке доля иностранных цветов достигает 90 %. Был брошен клич: нужно развивать местное цветоводство. Отечественные предприниматели охотно взялись на импортозамещение.

Дело заладилось. За весь прошлый год в России вырастили около 340 миллионов разных цветов. Из этой цифры в нашем регионе собрали 39,5 миллиона штук. Это больше 10 процентов! Ничего не скажешь, хороший показатель.

Уже сегодня каждый десятый цветок на полках российских магазинов – из Ленинградской области. Таковы данные статистики. Это только на первый взгляд кажется, что Ленобласть не самое удачное место для выращивания роз, тюльпанов, пионов и других цветов. Уж слишком мало у нас солнца. Область оказалась в лидерах, заняв вторую строчку в рейтинге Минсельхоза России. Тем временем тепличные хозяйства вырастили 5,2 миллиона штук рассады цветочных культур для озеленения.

Рынок цветов в России, как и во всем мире, имеет ярко выраженную сезонность: естественно, в нашей стране пики спроса приходятся на 1 сентября, Новый год, 8 Марта, дачно-рассадный период. Накануне праздников спрос на цветы, по оценкам экспертов, вырастает в разы. Соответственно увеличиваются и объемы продаж, и цены.

В Лесколово, в тепличном комплексе «Северная Голландия» более двадцати лет выращивают разные растения. На площади около 2,5 га расположены современные теплицы, построенные по голландскому проекту для промышленного цветоводства. Начальный объем инвестиций составил 7 млн евро. Нынешний успех цветочного комбината основан на нескольких составляющих: собственных теплиц, голландских технологий выращивания цветов, специалистов, обученных на родине цветоводства в Нидерландах. Черенки и семена всегда доставлялись из Европы, в частности из Голландии и Германии.

– Перед самим запуском и сейчас мы продолжаем изучать тенденции рынка, – говорит генеральный директор предприятия «Северная Голландия» Всеволод Удовиченко. – Предварительно познакомились с опытом аналогичных хозяйств в Нидерландах, Польше и соседней Финляндии. Но так было не всегда. В самом начале нашего тернистого пути, мы занимались продажей иностранной продукции. Мысль о собственном производстве возникла, когда столкнулись с логистическими проблемами. Доставка оказалась дорогой, а собственное производство более стабильным и предсказуемым. Наши покупатели всегда получают продукцию в срок и отличного качества. Да, на рынке есть конкуренты, но серьезной угрозы нашему бизнесу они не представляют.

Сетевые магазины и их сиюминутная слабость

По оценке разных ассоциаций, доля отечественных производителей на рынке цветов России увеличилась с 10% в 2007 году до 20% в настоящее время. И в будущем стоит ожидать дальнейшего роста.

– Мы продаем наши цветы частным покупателям и сетевым магазинам, – продолжает свой рассказ Всеволод Удовиченко. – На данный момент вся продукция предприятия уже продана. И это благодаря стараниям нашего коллектива, высокому качеству и доступным ценам. Наладить сотрудничество с ретейлерами было сложно всегда, как в самом начале пути, так и сейчас. Они всегда думают о сиюминутной прибыли. При заключении контрактов постоянно сталкиваешься с унизительными условиями в виде «оплаты» за рекламу, премий за продажу и т.д. На сегодня у всех возникла проблема дефицита предложения на рынке. Местную продукцию и производство долго серьезно не рассматривали. Жили по принципу: если что-то нужно, всегда купим в Европе. Все инвестиции – частная инициатива.

Хочу сказать спасибо комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Здесь всегда готовы протянуть руку помощи и никогда не отказывают в поддержке. Особенную благодарность хочется выразить заместителю председателя комитета АПК Александру Валерьевичу Варенову.

– Мы не спекулируем на нашей продукции, стараемся предоставить нашим покупателям цветы по доступным ценам, – обращает внимание Всеволод Владимирович. – Важно, чтобы потребитель получил только положительные эмоции.

Как и на большинстве предприятий района, производители сталкиваются с проблемой привлечения кадров. Хороших сотрудников найти сложно. В межсезонье численность работников предприятия сокращается. При возникновении потребности стараются регулировать сложный вопрос за счет привлечения дополнительных ресурсов.

– В нашей стране почти полностью была уничтожена промышленная селекция, с сожалением говорит Всеволод Владимирович. – В России никто не занимался ею и производством семян цветочных культур в нужном объеме и необходимого качества. Сейчас столкнулись с проблемой отсутствия семян и посадочного материала.

Тем временем, как информирует собеседник, правообладателями современных сортов являются Япония, США, Израиль и Европа, где этому направлению уделяется достойное внимание. Компании-селекционеры, как правило, занимаются размножением своей продукции в экваториальной зоне нашей планеты: Африке, Индонезии, Южной Америке. Комфортные условия, доступная рабочая сила и солнце круглый год позволяют не тратить огромные средства на отопление и освещение. Это логично, так как экономически более выгодно.

– Отечественный посадочный материал, к сожалению, проигрывает импортным, – отмечает генеральный директор. – Обратите внимание: вот цветы, выращенные из одной пачки местных семян. Они разноцветные и отличаются друг от друга по форме. А у продукции, взращенной из зарубежного семечка, вся как из пробирки, – одинаковые по высоте стебля, цветовым оттенкам и многим другим характеристикам.

…Что же касается развития местной селекции, то для возрождения необходимо несколько десятилетий. Надо построить институты, вырастить ученых, агрономов, перенять современные технологии, развивать генную инженерию. Без этого в современных условиях не обойтись. В данный момент предприятие ищет пути поставок посевного материала.

Время сажать

— Дело в том, что цветоводство никогда не находилось в приоритете, – утверждает генеральный директор. – О нас вспоминают только в праздники. Сейчас, когда западные страны ввели санкции, мы оказались особенно в сложной и непростой ситуации. Но это только начало. Безусловно, семеноводство можно поставить на ноги. Но для этого необходимы десятилетия, институты, специалисты, время. Надо учиться новому, лучшему, современному, передовому. Идти по своему пути «изобретения велосипеда» не скоро приведёт к каким-то неизвестным, непредсказуемым результатам.

– Чтобы вырастить красивый, хороший и качественный цветок, нужно желание цветовода и хороший посадочный материал, – говорит главный агроном предприятия Алина Егорова. – На производстве я занимаюсь культивацией растений: от закупки семечка до цветения и отгрузки продукции. Работает предприятие круглый год. Сейчас мы с вами наблюдаем период продажи летней рассады. Так получилось, что у меня, наверное, произошла профессиональная деформация, и на цветы я смотрю с точки зрения технологичности растения. Есть цветы, требующие большого внимания. Есть попроще. Мне нравятся петуния и тагетес (бархатцы), они не требуют больших затрат, особенного ухода, быстро растут.

Как призналась Алина Егорова, она из династии агрономов, однако решение заниматься цветами пришло не сразу.

– Санкт-Петербургский государственный аграрный университет в Пушкине окончила с красным дипломом, – продолжает главный агроном. – Когда генеральный директор нашего предприятия обратился в деканат, чтобы привлечь в питомник агронома, ему рекомендовали меня. На предприятии работаю уже 12 лет. Мне нравится моя профессия. Думаю, каждый должен заниматься любимым делом. Работа должна быть по душе.

– Спрашиваете, как сказалась на нашем производстве пандемия? – повторяет вопрос генеральный директор. – Выжили благодаря сетевым магазинам, которые не закрылись. Кроме того, во время эпидемии коронавируса все устремились на дачи, а значит, стали покупать рассаду и высаживать цветы. Благодаря этому и выживали. Отдельное спасибо правительству Ленинградской области, поддержавшее наше направление. Не закрыли магазины по продаже цветов, таким образом поддержав производства региона.

…Есть мнение, что события в экономике помогут российским цветоводам. Спрос на их продукцию значительно вырос, что могло бы позволить питомникам увеличить объем производства. Однако основная проблема – приобретение семян и черенков, – пока не решена. При её решении, глядишь, местный рынок будет благоухать продукцией отечественного производства. Главное, обратить внимание на отрасль и не упустить шанс своевременно поддержать бизнес. В одиночку и без государственной поддержки цветоводам сложно будет выстоять перед новыми вызовами в экономике.

Ирэн ОВСЕПЯН

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