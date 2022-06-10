Сонатное аллегро Натальи Собольковой

«Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти» – вот девиз моей сегодняшней собеседницы Натальи Собольковой – кандидата педагогических наук, доцента, эксперта международных образовательных программ, автора идеи создания программ «Коммуникативный английский язык», «Коммуникативный русский язык» и «Летний профильный лагерь», а также руководителя основанного ею Центра проектов «СоНата».

Наталью Петровну хорошо знают не только во Всеволожском районе и Ленинградской области, но и за пределами Российской Федерации – много лет она отдала международной работе в организации «Интеркультура». Если мыслить музыкальными категориями, то темп ее жизни определяется как «аллегро» – весело, бодро, радостно.

– Наталья Петровна, расскажите немного о себе – где родились, где учились, а главное, где вы черпаете силы для ведения такой серьезной просветительской работы?

– Родилась я в Архангельске, в семье кадрового военного. После того как отца демобилизовали, наша семья переехала в Астрахань. Мама работала учителем, и мы с сестрой частенько помогали ей проверять ученические тетради, но я даже подумать не могла, что когда-нибудь моя жизнь будет связана с педагогикой!

После окончания школы поступила на экономический факультет Института текстильной и лёгкой промышленности в Ленинграде. Студенческая жизнь захватила меня полностью – была заместителем редактора институтской газеты, ездила со стройотрядом в Чехо-словакию, участвовала во всех мероприятиях.

После вуза по распределению попала во Всеволожск, и с тех пор моя жизнь неразрывно связана с прекрасной всеволожской землей. Здесь мой дом, здесь родились и выросли мои дети, здесь были реализованы самые значимые проекты.

Лет десять, наверное, я честно отработала экономистом, но потом времена начали круто меняться. Для кого-то наступившие перемены стали тяжелым испытанием, я же открыла для себя новые возможности применения своих сил и энергии.

Какое-то время работала в гостиничном бизнесе, фактически совмещая несколько должностей. Тогда-то и поняла, что постоянный драйв, круговерть людей и событий позволяют мне жить полной, насыщенной жизнью.

В 1996 году я стала волонтером, а затем вошла в совет Фонда организации «Интеркультура», осуществляющей международные школьные обмены старшеклассников по всему миру. За годы участия в программе в нашей семье проживали более 20 подростков из США, Бельгии, Италии, Австрии, Таиланда… Помню всех!

Второе высшее образование получила в 2003 году, диплом педагога-психолога был необходим для реализации собственных перспективных проектов. И знаете, остановиться уже было трудно – за дипломом последовала защита диссертации, в которую я вложила весь свой многолетний опыт работы в сфере международной коммуникации.

Где я беру силы? Сложно сказать. Просто все моё существо просит постоянного действия, мне трудно находиться в рамках какого-то одного направления работы.

Постоянно возникают новые идеи, я всегда в поиске возможностей осуществить задуманное. По-моему, это и есть настоящая жизнь.

– Давайте напомним нашим читателям наиболее удачные из ваших осуществленных проектов.

– Коллеги говорят, что у меня «легкая рука», потому что реализованных проектов на самом деле немало. Так, во Всеволожском районе более десяти лет проходят курсы повышения квалификации для учителей английского языка с иностранным носителем, а также курсы для учителей, проводимые при поддержке Ленинградского областного института развития образования.

Во время моей работы в районном ДДЮТ мы организовывали выезды молодёжного парламента в разные страны мира и летние языковые смены в детском оздоровительном лагере «Островки». Достаточно эффективным стало сотрудничество с ресурсным центром издательства Кембриджского университета по программе курсов английского языка для детей.

Театр-студия «Эксперимент» – тоже значимый и очень интересный реализованный проект, имеющий во многом профориентационный характер, поскольку привлекавшиеся для работы с детьми специалисты помогали им подготовиться к поступлению в театральные вузы.

Ну и, наконец, в 2018 году во Всеволожском районе появился Центр коммуникативных программ и инновационных проектов некоммерческой организации «Центр проектов «СоНата». Одним из поводов к его созданию стал накопленный опыт работы по программе межкультурного обучения в системе образования Всеволожского района фонда «Интеркультура (AFS Россия)», открытого здесь 27 лет назад.

– «СоНата» — это Соболькова Наталья? Расскажите подробнее о целях и задачах созданной вам НКО.

– «СоНата» — это, скорее, удачная игра слов, короткое название нашей организации, которое подсказала моя сестра-музыкант. А цели у нас самые благие – повышение качества современного образования через создание педагогических условий для реализации социально востребованных проектов и программ коммуникативной направленности. Фактически мы занимаемся образовательными и просветительскими проектами.

Идея «СоНаты» была поддержана районным комитетом по образованию и педагогической общественностью.

В июне 2021 года нами впервые был получен грант администрации Всеволожского района на реализацию первой части проекта «Коммуникативные курсы Школы волонтера – 2021». А в январе уже нынешнего, 2022 года мы получили муниципальный грант для проекта «Культурный код 47: преемственность поколений».

В целом 2022 год стал для «СоНаты» особенным – мы также получили финансовую поддержку Фонда Президентских грантов на проект «Олимпиадное и конкурсное движение младших школьников по английскому языку в Ленинградской области». Это была огромная победа!

К настоящему времени практически сформировалось содружество администраций ряда районных школ, педагогов, родителей и профессионалов для реализации новых направлений просветительской работы. Деятельность «СоНаты» выходит на областной уровень – к нам присоединяются образовательные учреждения из других районов 47-го региона.

И я уверена, что впереди у нас ещё много крупных и амбициозных проектов, полезных и интересных мероприятий, ярких событий и незабываемых встреч.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

