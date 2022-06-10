Ленинградская область продолжает оказывать помощь Донбассу

Как быстро летит время. Кажется, что Специальная военная операция по освобождению всех территорий Донецкой и Луганской областей началась только вчера. И вот уже 97% территории Луганской Народной Республики освобождено, как и значительная часть территории ДНР. Но теперь перед ними во весь рост встал вопрос восстановления разрушенного войной народного хозяйства.

Помогавшая республикам выстоять все эти восемь тяжёлых лет Российская Федерация не могла не подставить плечо. Ни для кого не секрет, что вся Россия собирает материальную помощь и денежные средства, которые централизованно направляются в разорённые войной города Донбасса. Но настало время оказания более масштабной работы, поскольку зима не за горами.

И вот уже Санкт-Петербург становится городом-побратимом Мариуполя, а Москва берёт «под своё крыло» Луганск и Донецк. Туда направляются и материальные ресурсы, и строительная техника, и стройматериалы, и специалисты.

Не осталась в стороне и наша Ленинградская область. Всё время, пока в Донбассе шла война, наши люди поддерживали его словом и делом. Мы не сможем здесь рассказать обо всём, что было сделано губернатором, правительством и властями всех муниципалитетов области за это время. Остановимся для примера лишь на сделанном в последнее время.

В мае более 30 тонн муки и риса отправили в Донбасс от Ленинградской области. Вагон с гуманитарной помощью проводил лично губернатор региона Александр Дрозденко.

В настоящее время готовятся к отправке автопоезда, которые повезут в Донбасс коммунальное оборудование для восстановления в освобожденных городах коммунальных сетей.

6 июня из Ленобласти в город Енакиево отправились автобусы с гуманитарной помощью и стройматериалами. Автопарк этого города увеличится сразу на шесть автобусов марки ПАЗ.

Вместе с автобусами отправлены 4 тонны гуманитарной помощи: продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары. Автобусы, ранее работавшие на маршрутах Ленобласти, предоставило ООО «АТП Барс 2». На смену им на дороги выйдет низкопольный транспорт большей вместимости.

Помощь жителям Донбасса оказывают наши медработники, в том числе и из Всеволожской больницы. Также в области ведётся подготовка молодых учителей – они будут работать в школах Енакиево, где предстоит работа по компьютеризации школы, установке интерактивных досок, закупке учебников. Не менее важным, на наш взгляд, является создание и работа в области Межнациональной патриотической платформы #Vсе_кто_Zа, к которой присоединяется всё больше неравнодушных людей.

Предложение создать такую платформу впервые прозвучало на заседании Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Его высказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям региона Лира Бурак. «Мы с вами – жители Ленинградской области и вся наша страна – столкнулись с реалиями нового времени: как объединяющего, так и разъединяющего людей. Понятия «мир», «любовь», «братство», «память», «вера» ещё вчера были неким священным списком, сегодня же они – ключевой элемент системы распознавания «свой-чужой». В таких условиях многонациональное сообщество нашего региона объединилось для того, чтобы оказывать любую посильную помощь Вооруженным силам Российской Федерации и поддерживать жителей Донбасса», – объяснила она смысл движения #Vсе_кто_Zа.

Эта идея была поддержана районами, поскольку важно рассказывать жителям области о том, что происходило на территории Донбасса на протяжении восьми лет. И это не менее важно, чем гуманитарная помощь.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО