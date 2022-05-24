В агалатовском Парке Авиаторов появится Дождевой сад

В Агалатово идут работы по благоустройству парка Авиаторов в рамках областной программы «Формирование современной городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Проект учитывает особенности участка и обеспечивает максимальные возможности использования территории. В частности, предусмотрено устройство «Дождевого сада» – искусственного водоема с герметичным дном – на месте существующего котлована. Вода в водоеме будет циркулировать при помощи насосов, которые переносят воду по подземным трубопроводам из нижней части дождевого сада («Нижний водоем») в верхнюю его часть («Верхний водоем»). По периметру всего «Дождевого сада» высадят водные растения, среди которых ирис, дербенник иволистный, клубнекамыш морской, нимфея.

Система, к слову, не предназначена для купания, может наполняться как дождевой водой, так и принудительно. Максимальная глубина «Дождевого сада» – 1,3 метра.

В настоящее время в парке уже высажены деревья: ирги Ламарка и липы, а также проведена разметка участка под верхний и нижний водоемы, начаты земляные работы. Работы панируется закончить к 1 октября.

Фото пресс-службы администрации Агалатовского поселения