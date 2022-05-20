Морозовское поселение обновляет школы и детские сады

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил с рабочим визитом Морозовское поселение и обсудил планы развития поселка на этот сезон с главой местной администрации Романом Панфиловым.

Полным ходом идет строительство стадиона. Объект готов на 35% – уже подготовлена основа для будущего футбольного поля и спортивных площадок, завершается устройство дренажа, идет ремонт здания под раздевалки. Открытие запланировано на осень этого года.

– Должен отметить, работа в поселке кипит, и новая администрация справляется. Все, что обещали – воплощается в жизнь, – отметил Андрей Низовский.

Также рабочие приступили к ремонту фасада школы искусств. Кроме нее новый облик получат два детских сада и здание школы на улице Хесина. Помимо нового фасада в школе отремонтируют спортзал. Получит пристройку для занятий спортом и начальная школа. Строительство планируют начать летом, как только будет получено положительное заключение экспертизы по проекту. Также образовательные учреждения оснащены 28-ю интерактивными досками.

Небольшое обновление ждет и местные детские сады: у здания на улице Хесина, 26 отремонтируют асфальт и уличное освещение. В здании на Хесина, 6 старый бассейн переделают под спортивный зал и кабинет логопеда.

В школе Олимпийского резерва, где в прошлом году отремонтировали фасад, будет благоустроена территория и отремонтирована кровля.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»